Какой знак зодиака самый истеричный

Кто может закатить скандал на пустом месте и обижаться на обидчика всю жизнь?

В это трудно поверить, но такое звание довольно часто присуждают Деве. Да-да, этим прекрасным, хозяйственным и тонко чувствующим мир людям. А кто сомневается, те просто долго не жили рядом с Девой ну или, по крайней мере, ничем не злили ее.

Девы, как известно, являются перфекционистами. Им всегда нужно больше и лучше, они выдвигают к окружающим крайне завышенные требования и удивляются, когда те им не соответствуют. Девам в этот момент кажется, что их предали, обидели, несправедливость происходящего в их глазах зашкаливает и они начинают очень бурно переживать случившееся.

Слезы, многочасовые истерики, манипуляции, изматывающие сцены – это все к Девам. Кроме того, Девы очень злопамятны и не упустят случая упрекнуть или сделать какую-то гадость обидчику. Есть у них и другая неприятная особенность – демонстративно игнорировать, исключать оскорбившего их человека из своей жизни. Иногда молчание может быть громче и обиднее тысячи слов и Девы прекрасно умеют обходиться с этим оружием. Окружающим при этом будет казаться, что сама ситуация яйца выеденного не стоит, можно было и промолчать, можно было бы и простить. Такие соображения лучше держать при себе. Обиженная Дева оскорбится еще больше и потратит еще несколько часов своей жизни (а так же жизни собеседника), чтобы убедить его в обратном.

Поэтому ничего удивительного, что Девы часто оказываются один на один со своими переживаниями и отношениями – мало кто способен выдерживать поток эмоций такой интенсивности.

Чтобы далеко не ходить за примером, можно вспоминать знаменитых людей, рожденных под этим знаком. Например, принц Гарри. Далеко не каждый решится на громкий, нарушающий все устои разрыв с королевской семьей. Но Гарри смог это сделать, хотя, поговаривают, что уже жалеет об этом импульсивном поступке. А певица Земфира? Мы же помним «девочку-скандал»? События ее личной и профессиональной жизни также продолжают удивлять поклонников своей непредсказуемостью и эпатажностью.