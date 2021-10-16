Как вырастить лидера из ребенка-Девы

Лидером может стать каждый, главное – найти свое сильное место. Хорошо, если родители помогут еще в детстве определиться с сильными сторонами и помочь стать лидером, по крайней мере собственной жизни.

Девы, даже в детстве, – очень добросовестные, но довольно закрытые люди. Для того, чтобы стать лидером, ребенку этого знака необходимо раскрепоститься и стать более свободным.

Обеспечьте много общения

Дети, рожденные под знаком Девы, часто очень скромные. Но общение и эмоции им необходимы, чтобы научиться воспринимать себя сначала как часть коллектива, чтобы потом его возглавить. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок проводил много времени, учась тому, как устроены люди и он сам, эмоционально, разумеется. Хорошим решением будет записать ребенка в театральную студию или в студию ораторского искусства – там он научится управлять своим настроением, голосом, а также влиять на окружающих с помощью жестов и слов.

Научите проявлять волю

Девы очень послушны, но с проявлением собственной воли часто бывают проблемы. Девы слишком хорошо подчиняются, но словно не хотят брать управление в свои руки. Лидер же должен стремиться утвердить свою волю, именно этому и надо научить ребенка-Деву. Тренируйте этот навык в любых ситуациях: пусть ребенок сам выбирает, что ему есть, какую одежду носить, пусть последнее слово будет за ним. Не во всех сферах, конечно, но там, где он правда способен.

Запишите в спортивную секцию

Потому что ребенку-Деве просто необходимо научиться соревновательности и демонстрации себя. Здоровая конкуренция, хорошая порция самокритики – то, что заставит ребенка-Деву учиться быть самым лучшим, самым спортивным и умным. Конечно, не стоит перебарщивать и требовать от ребенка и правда быть самым лучшим – но само направление очень верное. В спорте ребенок-Дева будет учиться быть не просто исполнителем, а ведущим – ловким, сильным и способным.