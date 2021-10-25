Как преображается жизнь знака зодиака после смены пола

Научные исследования показывают, что в 93% случаев смена пола оказывает положительное влияние на жизнь человека.

Трансгендеры – люди, которые идентифицируют себя с гендером, противоположным полу. Мужчина может воспринимать себя как женщина или наоборот. Многим людям для того, чтобы принять себя окончательно, требуется смена пола. Ученые говорят, что трансгендеры испытывают сильный стресс в связи с тем, что их самоощущение не соответствует реальности или ожиданиям других. Для улучшения качества жизни и нужен трансгендерный переход, который заключается не только в смене пола. Однако именно он помогает самоидентификации.

Научные исследования показывают, что в 93% случаев смена пола оказывает положительное влияние на жизнь человека. В 7% случаев люди сообщили о смешанных результатах и отсутствии конкретных выводов. Человек реагирует на смену пола в зависимости от своего характера и предрасположенности.

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, как правило, резкие, импульсивные и вспыльчивые. Их не волнует чужое мнение, поэтому они вольны делать то, что им вздумается. После смены пола они открыто заявляют об этом своему окружению и новым знакомым. Им совершенно без разницы, кто и что о них подумает, главное – чтобы было комфортно им. При этом, если кто-то бросит камень в их огород, будут отстаивать свою позицию до последнего. После смены пола их потенциал полностью раскрывается, и они не скрывают этого.

Волевые и добродушные Тельцы после смены пола готовы пойти на уступки, чтобы не провоцировать конфликты. Они спокойны и благородны, поэтому не станут с пеной у рта доказывать свою правоту. Эти люди терпеливы и снисходительны к тем, кто не разделяет их шаг по смене пола, поэтому спокойно слушают мнение других людей. Тельцы становятся еще спокойнее, так как обретают уверенность в себе.

О том, как меняется жизнь этого знака зодиака после смены пола, говорить тяжело, так как Близнецы сами по себе – переменчивая натура. Для Близнецов главным двигателем их жизни является движение, а после операции они приобретают возможность дышать полной грудью и жить на всю катушку. У них больше нет преград и они чувствуют, как перед ними открывается новый мир.

После операции по смене пола Раки остаются добродушными и любящими уединение людьми. Когда они понимают, что теперь все встало на свои места, они начинают подготовку к созданию семьи с любящим человеком, ведь для них главное – уют и близкие люди. Одухотворенный Рак бежит на поиски своего счастья, так как готов перевернуть свою жизнь на 180 градусов, но он еще не знает, сколько интересного его ждет впереди.

Царственные Львы готовы показать всему миру то, как они теперь выглядят. Они наконец-то могут не скрывать себя и показывать все, что было внутри. Если раньше ему было тяжело и из-за этого он замыкался в себе, то теперь Лев открывается миру: его желание жить усиливается, а сам он с превосходством смотрит на других, как и подобает ему. Он становится еще больше уверен в себе, своем внешнем виде и том, как его воспринимают окружающие, - а для Льва это очень важно.

В новом этапе жизни Дева понимает, что наконец довела все до совершенства и теперь ей хочется менять мир. Ведь не зря говорят, что если хочешь повлиять на других, то нужно начать с себя. Теперь, когда Дева чувствует себя в своей тарелке, она берется за других. Человек, рожденный под этим знаком зодиака, готов помогать людям. Ему не нужно больше контролировать себя и свое поведение – он волен жить так, как ему захочется.

До смены пола внутренняя борьба Весов была сильна, как никогда. Они несколько раз меняли свое решение из-за неуверенности в себе и своем будущем. Теперь все тревоги отпускают представителей этого знака, и они готовы начать спокойную и размеренную жизнь. Вокруг себя они не выносят нетерпения, ссор и конфликтов, поэтому любой человек, который негативно высказывается о трансгендерах, вычеркивается из жизни. Это нужно для того, чтобы Весы могли и дальше принимать себя такими, какие они есть.

Упорные Скорпионы стойко переносят все удары судьбы, которые свалились на них до того, как они смогли принять себя. После операции они понимают, что достигли очередной цели и готовы ставить себе новое испытание. Теперь, в новом облике, Скорпион готов свернуть горы, но перед этим он находит себе вторую половинку, которая разделяет его радости и горе.

Динамичные Стрельцы после смены пола начинают чувствовать, что теперь все встало на свои места. Теперь они готовы реализовывать свои жизненные цели и проявлять лидерские качества. Они чувствуют, что больше ничто не сможет им помешать раскрыть собственный потенциал, у них появляется жажда жизни и свойственный им энтузиазм к новым свершениям. Здоровый оптимизм помогает им не слушать злых людей и двигаться вперед.

Жизненный путь Козерога можно сравнить с горой, которая то и дело готовится к камнепаду, но идти вперед этому знаку зодиака не мешает ничего, в том числе и его самоопределение. Если до смены пола этот человек не знал, что ему делать дальше и не видел перед собой дорогу, то теперь он точно знает, куда ему идти. Кажется, будто его путь теперь подсвечен фонариками, и он точно с него не сойдет.

Спокойные и добрые Водолеи после смены пола избавляются от тревожности, которая терзала их все это время. Они словно сняли с себя оковы, которые сдерживали их и готовы к новым знакомствам, путешествиям и неведомым горизонтам. Однако теперь они не потерпят притеснения в общении с другими людьми. Если раньше Водолей был готов прислуживать и заискивать, то теперь от него этого ждать бесполезно – он будет твердо отстаивать свою позицию.

Рыбы обладают хорошей интуицией и могут понимать людей без слов, поэтому они всегда аккуратны с заявлениями о своей трансгендерности. Если они видят, что близкий им человек больше не сможет принимать их, они его отпускают, но внутри у них бушует буря из эмоций. Несмотря на это, они все равно готовы двигаться вперед, оставляя прошлое в прошлом.