Три знака зодиака, которые чаще других меняют пол

Иногда природа ошибается и биологический пол некоторых людей не совпадает с социальным.

Сколько в мире трансгендеров – точно неизвестно. Существует примерная статистика по странам, но ученые считают ее нерепрезентативной. Наиболее часто исследователи склоняются к тому, что на 30 тысяч человек приходится один трансгендер. Также существует статистика того, какие черты характера есть у людей, чаще других меняющих пол. Эти же черты свойственны определенным знака зодиака.

Представители этого знака любят порядок и стабильность, но их может вывести из колеи то, что они не могут принять себя. Вся жизнь Тельцов может разрушиться из-за этого. Они не сразу приходят к решению сменить пол, но когда понимают, что им это необходимо, то движутся к намеченной цели, невзирая на препятствия.

После операции, когда они чувствуют себя комфортно, они сразу же входят в новую роль и стараются найти себе человека, который будет принимать их и быть рядом до конца дней.

Стрельцы уже в сознательном возрасте осознают необходимость смены пола. Сначала они относятся к этим мыслям с опаской, а когда принимают свою ориентацию окончательно, то сразу начинают делать шаги в сторону смены пола. Они понимают, что после операции их жизнь изменится и они смогут во всю силу проявлять свою любознательность и жажду впечатлений.

Уже после смены пола они стараются не зацикливаться на этом и бегут навстречу миру. Им неважно, найдут ли они любовь всей жизни. Главным для них становится жажда впечатлений уже в новом облике.

У Рыб хорошо развита интуиция, поэтому намеки на нетрадиционную ориентацию появляются у них с малых лет. Сначала это происходит на уровне шуток, но подсознательно они понимают, что на самом деле хотят другого. Так как они привыкли плыть по течению и не сопротивляться обстоятельствам, Рыбы долго оттягивают принятие себя и смену пола. Однако позже все равно к этому приходят

После операции они стараются не распространяться незнакомым людям о своем жизненном опыте, так как тяжело воспринимают критику. Однако если Рыбы найдут того, кто будет их принимать, он наверняка станет им другом на долгие годы.