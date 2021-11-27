Как воспитать ребенка, если он – Рак

Очень чувствительный и ранимый Рак нуждается в осторожных родителях.

Ребенок, рожденный под знаком Рака, обладает особенным характером: он нежный, чуткий, стеснительный и очень творческий. О том, как воспитывать такого ребенка, чтобы раскрыть природные способности, читайте в этой статье.

Не кричите

Дети, рожденные под знаком Рака, не выносят повышения голоса. Их крайне травмирует крик, слишком интенсивные эмоции, направленные на них, поэтому очень старайтесь сдерживаться, если вы импульсивны. Поверьте, вашему ребенку очень сложно: он тщательно и кропотливо сортирует звуки, слова и чувства – помогите ему, не подкидывайте «мусор».

Обнимайте

Раки очень тактильные, и когда как не в детстве им напитываться ощущениями любви и заботы? Ребенку, рожденному под знаком Рака, особенно важен близкий сенсорный контакт с любимыми людьми, так что почаще обнимайте и целуйте своего малыша. Возможно, вы сами не слишком нежны, но если у вас ребенок-Рак, это отличная возможность стать чуточку мягче и сердечнее.

Стучитесь

Никогда, слышите – никогда не входите в комнату ребенка-Рака без стука! Подобно раку-отшельнику, ваш ребенок обожает свою комнату или уголок – это его личное пространство, его личная раковина. Непрошенные вторжения травмируют маленького интровертного Рака, так что постарайтесь быть тактичным.

Не заставляйте общаться

Если ваш ребенок не расположен к общению, оставьте его в покое. Такова уж его натура: у Раков вообще повышенная норма одиночества, им нужно много времени проводить наедине с собой. Даже в окружении людей Рак может быть абсолютно молчаливым и сосредоточенным на себе – это нормально. И если ваш ребенок не хочет общаться с детьми на площадке или читать стих гостям – просто оставьте его в покое.

Поощряйте творчество

Знак Рака очень творческий. С раннего детства у детей-Раков наблюдаются различные художественные и не только способности – помогите их заметить и развить. Не приставайте с логикой и спортом – позвольте вашему ребенку заниматься чем-то красивым, интересным, необычным и нерегулярным. Пусть полагается на собственное внутреннее чутье и проявляет творческую спонтанность.