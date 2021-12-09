Какие знаки не любят Раков

Самый заботливый знак в гороскопе нравится далеко не всем.

Рак, наверное, является одним из самых обидчивых и ранимых знаков зодиака. Поэтому ничего удивительного, что он довольно быстро обрастает большим количеством недругов – не каждый способен вынести внезапные смены настроения и берущиеся как будто из неоткуда обиды на весь мир.

Однако, есть несколько знаков, отношения с которыми складываются особенно сложно.

Близнецы, известные своими резкими перепадами настроения и интересов, вообще не понимают, а чего это Рак вдруг обиделся и не разговаривает? И вообще, какой-то он слишком сложный. Надо же жить проще! От таких разговоров у Раков настроение портиться еще больше и недоразумение перерастает в ссору со скандалом.

Стрелец и Козерог

А еще Раки не любят признавать свои ошибки. Им проще раствориться в пространстве, замолчать тему, попросту говоря «слиться». И таким образом они обретают злейших врагов в лице Козерогов и Стрельцов – вот уж кто любит всех выводить на чистую воду и призывать «к ответу!». Если их дорожки пересеклись по дружбе или по работе – все, война разверзнется на долгие десятилетия.

Раки – отличные манипуляторы. Они любят жаловаться на жизнь и тех, кто сделал эту жизнь невыносимой, поэтому привлекают к себе сочувствующих слушателей. На этот зов часто откликаются Рыбы, а когда узнают поближе всю подноготную и то, что Раки «сами хороши», начинают пылать праведным гневом. А уж если Рыбы становятся свидетелями равнодушия Раков к чужой беде .Черный список, игнор и испорченная репутация обеспечены.

Честность – не самая сильна черта Раков. Они любят несколько «исказить» информацию, особенно, когда речь идет про их действия и поступки. И это очень не нравится Девам, которые славятся желанием все расставить по полочкам и разложить по местам. Девы остро чувствуют несправедливость и начинают планомерно и решительно наводить порядок, изгоняя Раков из ближнего круга.

Критикуя других, Рак совсем не думает, в кого кидает камень. А зря, ведь если он случайно попадает по Льву, проблем не избежать. Львы очень тяжело переносят негатив и отвечают истинно по-царски – злостью, агрессией и уничтожением оппонента.