Что делать, если вы влюбились в Рака

Любовь – дело серьезное. Представители разных знаков зодиака имеют свои взгляды на любовь: на то, как ее выражать и на то, в какой форме они ее примут от другого. О…

Любовь – дело серьезное. Представители разных знаков зодиака имеют свои взгляды на любовь: на то, как ее выражать и на то, в какой форме они ее примут от другого. О том, как донести свою любовь до Рака без вреда для самого Рака и вас, читайте в этой статье.

Не торопитесь

Рак по зодиаку – он как обычный рак-отшельник: прячется подальше от любого поползновения в свою сторону. Поэтому если вы влюбились, никакой спешки быть не должно. Изучите характер вашего Рака, начните делать практически незаметные (поначалу) шаги навстречу, легко и ненавязчиво. Если переборщите – рискуете потерять Рака (по крайней мере на ближайшее время).

Побольше романтики

Раки – страшные романтики. Поэтому если хотите завоевать их любовь – пойте серенады, читайте стихи и дарите милые подарочки. Никакой грубости – побольше манер, вежливого отношения и настоящих чувств. Но в мягкой, романтичной форме: вы помните, что Раки не выносят спешки и давления.

надежности

Раки очень чувствительны и переменчивы. Им не хватает твердой опоры, и надолго похитить рачье сердце может тот, кто эту опору предоставит. Поэтому если у вас есть стержень внутри – действуйте. Предложите помощь, деньги (они откажутся сначала, но будут иметь в виду), развлечения и главное – свое сильное плечо. Даже если вы женщина.

и инициативы

Инициативы со стороны Раков вы не дождетесь, а если и да, то это будет выглядеть как истерика. Поэтому берите ситуацию в свои руки: пишите, звоните, назначайте свидания. Однако без навязчивости и давления (смотрите первый пункт). В общем, влюбленным в Рака надо найти баланс – и Рак точно покинет свою раковину и окажется в ваших объятиях.