Что случится в судьбе Овнов в январе

Первый зимний месяц наступил. Что же он готовит Овнам?

Работа

Начнем с неприятного – задержки и проволочки в делах. То, что хотелось бы сделать быстрее, не получается, все время возникают задержки и бюрократические сложности, договоренности не работают или сдвигаются на неопределенный срок. Отчаиваться не нужно, нужно подождать – к середине зимы станет проще и легче, сейчас важно планировать, но для активных действий время еще не пришло.

Здоровье

Для тех представителей этого знака, кто имеет давно затянувшиеся хронические болезни, а до доктора никак ноги не доходят, новость не очень хорошая – ждите серьезных обострений. Но, ситуацию можно решить, пока не поздно – не ждите ухудшения, просто сразу после праздников обратитесь к врачу по всем вялотекущим и давним болячкам. И не забывайте тепло одеваться и соблюдать меры предосторожности – Овны крайне уязвимы в плане здоровья в этом январе.

Любовь

Конец месяца может выдастся бурным в плане выяснения отношений со своим партнером. Что бы ни случилось, эмоции лучше держать при себе и говорить конструктивно и выдержанно, иначе можно пожалеть о том, что было сказано и сделано. К тому же, нового ничего не случится – просто хорошо забытые старые недоговоренности и недовольства друг другом в очередной раз вылезут, а сил сдерживаться будет мало. Поэтому позаботьтесь о себе и партнере – не вступайте во взаимодействие в опустошенном состоянии, не идите домой, когда чувствуете, что вы «на взводе», не несите рабочие вопросы в свой дом.

Хобби

Если вы вдруг пропустили новогодние праздники, то конец января – хорошее время для того, чтобы наверстать упущенное – и лучше отправляться в эту поездку в гордом одиночестве. Кто знает, какие приключения и новые открытия ждут вас на новом месте? Кроме того, глобальная «перезагрузка» не повредит после тяжелого месяца. Именно здесь, вдали от близких, вы сможете наконец-то спокойно подумать о том, как действовать в решении текущих задач и куда направить свои силы дальше – в карьеру, образование, личностный рост? Пауза необходима – нужно создать «почву» для всех активностей наступающего года.