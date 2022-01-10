Что случится в судьбе Близнецов в январе

Какие сюрпризы звезды приготовили для самого неоднозначного знака?

Итак, все главные праздники января уже прошли и самое время заглянуть в тот мешок с подарками, который Дедушка Мороз принес Близнецам на первый месяц нового 2022 года.

Харизма на высоте

Итак, в этом месяце Близнецы будут нравиться. Не только противоположному полу, но и людям в принципе – их дружелюбие и общительность будут очень востребованы. Но тут есть и обратная сторона – старые друзья и партнеры начнут ревновать, требовать внимания и устраивать сцены ревности. Поэтому стоит следить – кому и для чего вы даете свое внимание. Новые интересные знакомства могут возникнуть, постарайтесь отличить «зерна от плевел» и потратиться только на тех, кто этого по-настоящему заслуживает.

Любовь нечаянно нагрянет

Для тех же, кто пока ищет свою половинку и свободен от отношений, начало января крайне благоприятно – возможны и новые встречи, и влюбленность (в первую очередь в самого Близнеца, а уж если очень повезет, то она окажется взаимной), и даже знакомство, которое может перерасти в отношения длинною в жизнь. Так что не засиживайтесь дома, не отказывайтесь от свиданий, общайтесь и позволяйте себе влюбиться.

Захочется сворачивать годы

В середине месяца Близнецы могут почувствовать резкое желание «сворачивать горы». Здесь нужно сделать паузу и не кидаться на амбразуру – запал может иссякнуть, а наворотить всякого, что потом придется долго и мучительно разгребать, вполне можете. Не стоит в это время увольняться, начинать новые проекты и устраивать разговоры о повышении – велика вероятность конфликтов и недопонимания. Отправьте эту энергию на стратегическое планирование и расчищение пространства. Время реализации проектов еще придет, сообщают Гороскопы 365.

Налаживаем связи

Январь – хорошее время для улаживания старых конфликтов и ведения переговоров, но только если речь идет о делах, которые были начаты еще в прошлом году. Если Близнец учится в ВУЗе и сдает сессию – он может расслабиться, она пройдет легко. Если на работе должны быть сложные переговоры – тоже звезды ему благоволят. Дар убеждения у Близнецов будет работать в этом месяцев на все сто процентов и много нерешаемых или «подвисших» ситуаций удастся гармонично разрешить.