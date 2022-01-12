Почему Телец – лучший знак зодиака
12 января 2022ЗодиакДиана Сабитова
Мы нашли целый шесть причин, почему Тельцы выделяются из всего гороскопа.
Фото: wallbox.ru
Итак, пришло время порадоваться тому, что вы родились под знаком Тельца или же стали счастливым партнером представителя этого знака! Мы считаем, что Тельцы – лучшие, потому что
Они твердо стоят на земле. Никаких воздушных замков и выдуманных миров – у Тельцов все понятно, четко и конкретно. Их цели вполне земные, практичные и достижимые. Они не будут обещать «подарить звезду с неба». А вот их словам о том, что «у нас будет машина, дом и наши дети ни в чем не будут нуждаться» вполне можно верить. Для них главное – долго и упорно трудиться. А Тельцы на это вполне способны.
Рядом с Тельцами не будет страшно. Представители этого знака всегда уверены в завтрашнем дне или же в том, что они смогут справиться со всеми сложностями и их преодолеть. Никаких метаний, «как же мы будем жить дальше» и прочих сомнений души. С ними – как за каменной стеной. Семейные ценности и традиции очень важны для представителей этого знака.
Тельцы любят добротные, качественные вещи. Поэтому на товарах для дома и на поездках, развлечениях они не скупятся. Поэтому выглядят всегда стильно и красиво. А тот, кому посчастливилось попасть «под крыло» Тельца, тоже будет «упакован» по высшему разряду. И не придется объяснять, почему «это столько стоит».
Если ваш друг или партнер родился под знаком Тельца, вы всегда сможете к нему обратиться за советом в трудной ситуации. Тельцы прекрасно умеют принимать те самые «верные решения», от которых будет меньше всего негативных последствий. Им помогает холодный ум и умение видеть во всем практическую пользу.
А еще Тельцы терпеливы. А значит, с ними смело можно отправляться в путешествие «на долгие дистанции» – долгосрочные рабочие проекты, отношения. На них правда можно положиться и они не покинут в середине пути просто потому, что заскучали или нашли более интересный вариант.
Тельцы любят прямоту и искренность – как в себе, так и в других. «Двойные стандарты» – это не для них. Они не будут юлить, а скажут в лицо человеку все, что думают, и ждут такого же от своих партнеров.
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