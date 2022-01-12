Почему Телец – лучший знак зодиака

Мы нашли целый шесть причин, почему Тельцы выделяются из всего гороскопа.

Итак, пришло время порадоваться тому, что вы родились под знаком Тельца или же стали счастливым партнером представителя этого знака! Мы считаем, что Тельцы – лучшие, потому что

Они твердо стоят на земле. Никаких воздушных замков и выдуманных миров – у Тельцов все понятно, четко и конкретно. Их цели вполне земные, практичные и достижимые. Они не будут обещать «подарить звезду с неба». А вот их словам о том, что «у нас будет машина, дом и наши дети ни в чем не будут нуждаться» вполне можно верить. Для них главное – долго и упорно трудиться. А Тельцы на это вполне способны.

Рядом с Тельцами не будет страшно. Представители этого знака всегда уверены в завтрашнем дне или же в том, что они смогут справиться со всеми сложностями и их преодолеть. Никаких метаний, «как же мы будем жить дальше» и прочих сомнений души. С ними – как за каменной стеной. Семейные ценности и традиции очень важны для представителей этого знака.

Тельцы любят добротные, качественные вещи. Поэтому на товарах для дома и на поездках, развлечениях они не скупятся. Поэтому выглядят всегда стильно и красиво. А тот, кому посчастливилось попасть «под крыло» Тельца, тоже будет «упакован» по высшему разряду. И не придется объяснять, почему «это столько стоит».

Если ваш друг или партнер родился под знаком Тельца, вы всегда сможете к нему обратиться за советом в трудной ситуации. Тельцы прекрасно умеют принимать те самые «верные решения», от которых будет меньше всего негативных последствий. Им помогает холодный ум и умение видеть во всем практическую пользу.

А еще Тельцы терпеливы. А значит, с ними смело можно отправляться в путешествие «на долгие дистанции» – долгосрочные рабочие проекты, отношения. На них правда можно положиться и они не покинут в середине пути просто потому, что заскучали или нашли более интересный вариант.

Тельцы любят прямоту и искренность – как в себе, так и в других. «Двойные стандарты» – это не для них. Они не будут юлить, а скажут в лицо человеку все, что думают, и ждут такого же от своих партнеров.