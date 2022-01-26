Как ведут себя знаки зодиака в бешенстве

Звезды подсказали, какие знаки страшны в гневе.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как люди вокруг вас ведут себя в гневе? Одни уходят в себя и пытаются укрыться от скандала, другие прилагают усилия, чтобы решить вопрос мирно, а третьи дают выплеснуться всем своим накопленным эмоциям. А чтобы понять, как собеседник поведет себя в гневе, порой достаточно знать его знак зодиака.

Если вы не видели Овнов в гневе, то вам безусловно повезло. В таком состоянии они могут быть резкими, жесткими и порой даже жестокими. Поскольку представители Овнов знают, как они могут повести себя в гневе, они стараются избегать конфликтных ситуаций.

Тельцы довольно терпеливы, но если их все же вывести из себя, то гнев может проявиться как громко, так и тихо. Но если вы думаете, что бояться нужно первого развития событий, то вы ошибаетесь. Самое страшное состояние для Тельца, когда он замолкает.

В гневе представители Близнецов приводят достаточно аргументированные претензии, хоть и в резкой форме. Но, вероятнее всего, их ссора с оппонентом закончится тем, что прозвучит хлопок дверью, за которой Близнецы скроются уже навсегда.

Вывести Рака на крайние эмоции не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Сначала у вас с представителем этого знака зодиака может быть приятная беседа, но если вдруг что-то затронет его честь и достоинство, то вы в тот же миг увидите, как милая улыбка сходит с его лица. Будьте осторожны, поскольку Рак может не постесняться упрекнуть и вас в чем-либо.

Львы крайне эмоциональны и обидчивы. И если случилось, что вы столкнулись с гневом представителя этого знака зодиака, то избежать его, к сожалению, не удастся ни при каких обстоятельствах.

Девы довольно часто становится инициаторами конфликтных ситуаций. Они профессионально обладают провокаторскими способностями, поэтому стоит быть острожными и не позволять им упрекнуть вас в чем-либо.

Если представители Весов в гневе, то будьте готовы к тому, что, вероятнее всего, об этом узнает весь мир. Они напористы и эмоциональны именно в этом состоянии, так что стоит держать их подальше от бьющихся предметов, поскольку осколки будут лететь во все стороны.

Гнев Скорпионов легко можно увидеть по взгляду. И если так случилось, что у вас с одним из их представителей конфликтная ситуация, то знайте, что они будут отстаивать свои интересы и позиции до самого конца всеми возможными способами.

Представителям Стрельцов довольно сложно совладать со своим гневом, поэтому они способны даже на физическое воздействие. Зная это, они стараются молчать и оставаться в стороне, но иногда все же могут дать волю эмоциям.

Козероги в состоянии гнева способны на многое, в том числе и на «запрещенные приемы». Однако их искра довольно быстро потухает, и они могут потерять интерес к ссоре еще в самом ее начале.

В гневе Водолеи довольно отличаются от других. В конфликтных ситуациях они обычно отстраняются от происходящего, часто надолго замыкаются в себе и никого при этом близко не подпускают.

А вот представители Рыб вовсе не поскупятся на острое словечко в адрес того, кто задел их «за живое». И их ответ, скорее всего, запомнится вам надолго, ведь порой всего одно слово может причинить гораздо больше вреда, чем какое-либо действие.