Самые коварные знаки зодиака

Коварство словарь определяет как злонамеренность, прикрытую доброжелательностью.

Коварные люди выглядят как самые добрые и дружелюбные, но их цели всегда эгоистичны и не всегда невинны. О том, представители каких знаков зодиака – самые коварные, читайте в этой статье.

Пятое место – Козерог

Девиз Козерога – «Я использую», поэтому Козерог всегда нацелен на поиск ресурса. Неважно, что это за ресурс: деньги, люди, эмоции – Козерог сделает все, чтобы получить к нему доступ. А когда цель будет достигнута, он покажет свое лицо – не очень заинтересованное и, в общем, равнодушное.

Четвертое место – Дева

Девы выглядят сущими ангелами: всегда прилежны, пунктуальны и ответственны. Но вы увидите их совсем другими, если встанете у них на пути. Коварство Дев заключается в их способности производить впечатление людей, которые не заинтересованы в том, чтобы отхватить себе кусок побольше – но в самом конце этот кусок как раз им и достается. Благодаря их кажущемуся безразличию.

Третье место – Рак

Раки кажутся душками и лапочками, но это только маска. Раки – искусные манипуляторы, они всегда знают, как подойти к человеку и в какой момент, на какие точки надо надавить эмоционально, чтобы все сработало, как им нужно. В общем, это волки в рачьей шкуре.

Второе место – Скорпион

Скорпионы, справедливости ради, очень благородны. Однако если им что-то от кого-то нужно – они пойдут на все, попутно уверяя себя в собственной богоизбранности и праве получить желаемое. Маски будут подобраны искусно, никто не заподозрит Скорпиона в неискренности – а после достижения им цели люди будут просто отброшены.

Первое место – Рыбы

Кто бы мог подумать, что эти нежные бескорыстные существа – самые коварные! На самом деле абсолютная нематериальность и немеркантильность Рыб – лишь внешняя, внутри же Рыбы настолько нуждаются в надежном источнике ресурса, что оценивают весь мир и людей в нем на предмет энергии и возможной выгоды. А получают они ее самыми изощренными способами, замешанными на эмоциональном манипулировании и не только.