Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в апреле

Во второй месяц весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Козерог

Апрель — месяц возможностей для Козерогов. Если, конечно, они сумеет разглядеть все шансы, которые Вселенная вам предоставит. А главное — воспользоваться ими. Но при этом важно не забывать и о ваших близких. Родным может потребоваться ваша помощь и забота в это время. В начале месяца многим Козерогам захочется обустроить свой дом и сделать обстановку более комфортной. Даже если она и так хороша. И это поможет вам отвлечься от грусти и негативных мыслей, ставшими вашими спутниками в последнее время. Так что смело проявите свой талант в дизайне. Апрель также станет хорошим периодом для переосмысления планов на будущее и анализа ошибок прошлого. Только не забывайте не только размышлять, но и действовать. Также получится избавится от вредных привычек, ведь сейчас вы сконцентрированы как никогда. В конце месяца тяга к самосовершенствованию будет особенно сильна. Смело начинайте новые курсы, учеба будет даваться вам легко.

Водолей

Обычно Водолеев нельзя назвать легкомысленными. Но в этом месяце именно это качество будет брать верх над их поведении. Впрочем, это только к лучшему. Так вы сможете проще завязывать новые знакомства и располагать людей к себе. В начале месяца ваша производительности будет невероятно высокой: сможете переделать все свои накопленные дела и даже помочь коллегам расправиться с их задачами. Многие ситуации сдвинуться с мертвой точки. Это вас сильно обрадует. Однако не стоит планировать будущее наперед, все еще может сильно измениться. Постарайтесь не торопиться. Именно лишняя спешка мешает вашим планам, не давая довести начатое до конца. Вы сразу ждете быстрый результат, а это почти нереально. Чтобы не разочароваться, лучше сразу настроить себя на долгую и упорную работу.

Рыбы

В этом месяце звезды советуют довериться интуиции. Почему-то вы перестал доверять своему внутреннему голосу, из-за этого у вас и появились проблемы. Пора научить слышать знаки судьбы, чтобы найти верное направление. Иначе ваше вечное желание все просчитывать наперед заведет вас в тупик: все решения будут казаться вам ошибочными. Впрочем, дел будет так много, что вам не удастся уделить внимание всему. Да, перемены пугают. И этот страх сильно тормозит вас в этом месяце. Однако, если получится от него избавиться, вы сможете начать быстро двигаться к намеченной цели. Также вам мешает ваше умение раздувать проблемы из-за пустяков. Важно научиться сохранять спокойствие в любой ситуации. В этом вам помогут медитации и дыхательные практики.