Благоприятные даты апреля для каждого знака зодиака

Второй весенний месяц – уникальный период. В нем нет ретроградных планет, а двойное новолуние дает надежду на быстрый старт в делах и достижение желаемого.

Можно сколько угодно говорить о благосклонности высших сил и предстоящих возможностях, но это будут общие фразы. Куда приятнее узнать «особенную дату», когда именно для вас улыбнется фортуна. В апреле у каждого знака появится шанс реализовать мечты и развернуть свою жизнь к лучшему, не проспите это день.

Несмотря на то, что первое полнолуние апреля было в знаке Овна, для людей этого созвездия благоприятным днем станет совершенно другая дата. 16 апреля – полнолуние откроет для Овнов дверь в новую жизнь. Правда, от них тоже многое зависит, им придется найти баланс между интуицией и логикой, взвешенно принимать решения и держать под контролем эмоции.

20 апреля начинается сезон Тельцов. С этого дня все намеченные планы нужно начинать реализовывать. Если Тельцам понадобится помощь третьих лиц, то просить ее нужно именно в этот день. Кстати, свободные представители созвездия могут рассчитывать на изменения в социальном статусе.

Люди этого знака в апреле будут гиперактивными, но спешка и постоянная выдача «перспективных» идей ни к чему хорошему не приведет. Важно успокоиться и взять эмоции под контроль, к сожалению, произойдет это не раньше 29 апреля. В этот день Меркурий войдет в знак, а значит Близнецы могут встретить нужного человека, а кто это будет: вторая половинка или влиятельный покровитель – решать только им.

Для Раков начало месяца будет благоприятным временем, пока 14 апреля Лилит не войдет в это знак зодиака. Поэтому если люди этого созведия хотели просить повышение или прибавки к зарплате, а также навести порядок в личной жизни, то это необходимо сделать до 13 апреля, а самым удачным днем станет 10 число.

8 апреля заставит Львов установить связь между прошлым и будущим. Представителям этого знака придется учесть уроки судьбы и на этот раз не упустить возможность сделать свою жизнь лучше. Нужно отпустить любые страхи и сомнения, не обращать внимания на раны от прошлых ошибок. Львы, идите только вперед, фортуна на вашей стороне.

Девы обожают рассчитывать и планировать, но 13 апреля нужно забыть о ежедневнике и действовать по сердцу. Согласны, для Дев союз с интуицией – сомнительная затея, но Луна в этот день будет покровительствовать и поможет решить сразу несколько задач, которые казались раньше безнадежными.

11 апреля поможет Весам восстановить равновесие и покажет истинный потенциал. День будет полон феерических сюрпризов. Кто-то из Весов резко захочет сменить род деятельности – бояться не нужно, перемены будут только во благо.

Белая полоса удачи для Скорпионов начнется с 30 апреля. Самый мистический представитель гороскопа был просто обязан среагировать на лунное затмение. Также в поддержку этого знака выступят Венера и Юпитер. Скорпионам остается лишь одно – брать и делать. Лень и трусость станет самой большой ошибкой в жизни на ближайшие шесть месяцев.

15 апреля – это день изобилия для Стрельцов. Планеты готовы исполнить любые прихоти этого знака. Им стоит подумать, как прожить 15 апреля с большой выгодой. А для этого нужно правильно расставить приоритеты.

9 апреля Козероги смогут сдвинуть горы только лишь силой слова. Люди этого знака будут сами удивляться своей убедительности. Путем правильного выражения своих мыслей Козероги смогут добиться успеха в работе и в личной жизни, а бонусом одержат победу в любом споре. Последнее можно использовать, как способ финансового обогащения.

15 апреля Марс уйдет из знака Водолея, и представители знака смогут почувствовать долгожданное облегчение. Эта планета успела сильно напакостить, поэтому нельзя упускать момента сделать жизнь лучше. Водолеи уже прошли все испытания и жизненные уроки, опыт нужно оставить себе, а неприятные моменты забыть. Только в этом случае возможно получить исцеление от тяжелого периода.

15 апреля Рыбы почувствуют себя сильнее, чем когда-либо. Всему виной Марс, который обоснуется в этом знаке. Он даст Рыбкам возможность проявить себя на работе, а также показать, что называется «хозяина в доме». Мягкая натура знака только выиграет от такого союза, Рыбы получат все, чего хотят и при этом уйдут от агрессии и конфликтов.

Материал предоставила Людмила Митрохина.