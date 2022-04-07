Знаки зодиака, которые найдут любовь в апреле

Апрель уже наступил, а вместе с ним и середина весны.

Все больше и больше людей идут навстречу весне, а вместе с этим и надежде – на новые отношения, на новую любовь. Посмотрим, кому звезды будут помогать в этом месяце.

Встреча произойдет неожиданно- незапланированно. Скорее всего, это будет случайное знакомство – на работе, в фитнес-клубе, на автозаправке – в любом случае это будет как гром среди ясного неба. А что дальше? Дальше романтические свидания, подарки, комплименты и жаркие встречи. Будет ли у этой истории серьезное продолжение? Тут пока ответить сложно, но яркие впечатления точно останутся с вами навсегда!

Если перестать вести затворнический образ жизни, начать выбираться на большие мероприятия хотя бы по работе, а лучше и для отдыха с друзьями – шансы встреть свою будущую половинку на всю жизнь становятся просто космическими. Встреча произойдет через знакомых – вас просто представят друг другу и дальше могут случиться самые серьезные и важные отношения вашей жизни, которые завершатся браком длиной на всю жизнь. Звучит захватывающе? Тогда самое время открыть свой календарь и внести туда все возможные встречи и соглашаться на приглашения.

Не так часто на вашем пути встречается любовь – и вот тот самый миг настал. Знакомство будет крайне неожиданным – случайный попутчик, внезапное стечение обстоятельств, Интернет-переписка – в общем, та самая встреча случится именно там, где вы ее меньше всего ожидали обнаружить. А что же дальше? Дальше будет лето с совместными поездками и смелыми планами на будущее, а вот суждено ли им осуществиться – покажет уже поздняя осень. В любом случае это будет запоминающееся приключение.

К вам любовь тоже постучится, но это произойдет довольно банально – старые друзья или одноклассники, коллеги по работе, учебе, хобби – в общем, хорошо известный и даже ближний круг. Просто кто-то наконец решится на активные действия и дело вполне может закончиться свадьбой. Чтобы все свершилось необходимо побольше времени уделять всем своим хобби и увлечениям, выездам и другим мероприятиям. В вашем случае – общее дело объединяет!