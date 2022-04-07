Кто вы из «Секса в большом городе» по знаку зодиака

В сегодняшней статье хочу разобрать главных героинь культового женского сериала, и астрологически их типизировать.

Несмотря на свою простоту и лёгкость, сериал транслирует ценные посылы для аудитории, ведь каждая из героинь растет и развивается на протяжении сюжета. И, конечно, каждая – ярко проявляет черты разных знаков зодиака. Кстати, это один из признаков таланта писателя и сценариста – точно подмеченные в героях особенности того или иного знака.

Итак, начнем.

Саманта – Овен

Вызывающий сексуальный образ, любовь к красному цвету, собственный бизнес в сфере пиара - всё это характерные признаки самого дерзкого из огненных знаков. В любви – агрессивный, мужской тип поведения, это женщина-охотница. Просто идёт и берет то, что ей хочется, без оглядки на мнение окружающих. Самоуверенность и неготовность идти на уступки – тоже относятся к овенским чертам. Через Саманту женщина-Овен может «считать» собственные желания, ценности и способы проявления себя в обществе.

Миранда – Козерог

Антипод Саманты в плане образа, хотя внутренне у них много общего. «Пофигистический» имидж, строгие костюмы, короткая стрижка, пренебрежение к моде – всё это черты женщины-Козерога. Гораздо больше её интересует карьера, социальное признание, высокий финансовый уровень. Консервативна и цинична, в отношениях ведёт себя как начальник – вечная беда женщин-Козерогов. Одиночка, любит проводить время дома в уединении, в сериале нет упоминаний о каком-то ещё круге её общения, кроме трёх подруг.

Козероги, присмотритесь к ценностям и стилю жизни Миранды.

Шарлотта – Рыбы

Самая миленькая из четвёрки, по мнению мужчин. И неудивительно, потому что представляет самый мягкий из женских водных знаков. Романтичный образ, чувствительность и сострадание, профессия, связанная с искусством – всё это Рыбы. В отношениях тоже проявлены черты знака, но скорее отрицательные – стремление слиться с партнёром воедино, зацикленность на теме любви, иллюзии и розовые очки, зависимость от мнения окружающих. Примечательно, что в конце сериала она меняет веру ради любимого – типично рыбий поступок – жертва ради любви.

Девочки-Рыбы, проверьте себя на сходство

Кэрри – Близнецы

На самом деле, в главной героине есть понемногу от каждой из подруг, но к Близнецам я её отнесла по нескольким важным критериям. Во-первых, писательство и журналистика – чисто близнецовские профессии. Во-вторых, у Кэрри нет определенного образа, она всё время меняет стиль, это тоже от Близнецов. И в-третьих, именно она является центром четвёрки, который всех объединяет. Потому что как представитель воздушной стихии – нуждается в общении и в людях. Помимо близких подруг, у неё очень широкий круг связей, и невероятное количество знакомств. В отношениях у нее всё тоже очень непостоянно и разнообразно. Ветрена и не любит привязываться. Любит всё анализировать.

Если вы Близнец, то вам понравится эта героиня.

Вот такие аналогии у меня получились.