Страшная тайна Водолея

Что гложет этот знак зодиака всю жизнь?

Водолей – одиннадцатый знак зодиакального круга. Оригинальный, внезапный, выходящих за все рамки – на самом деле имеет много «скелетов в шкафу». О самой страшной тайне Водолея читайте в этой статье.

Самое ценное для Водолея – его индивидуальность. А она, как мы знаем, особенно ярко проявляется, когда ты ни о кого не зависишь и можешь позволить себе быть собой. Водолеи стараются всю свою жизнь выстроить так, чтобы не приспосабливаться и самовыражаться на полную. Но самая страшная их тайна заключается в том, что они не уверены, что эта самая индивидуальность у них есть.

Дело в том, что Водолеи – очень компанейские люди. Они обожают своих друзей и часто не могут понять, где заканчиваются их собственные взгляды и начинаются мысли их любимых, не могут понять, действительно ли сами по себе они – что-то особенное. Именно поэтому Водолеи часто выпадают из контакта, чем обескураживают своих партнеров: все было хорошо, почему человек просто исчез? Водолеи придумывают разные причины: что у них неожиданные дела, что нужна помощь кому-то из семьи, что они заболели. Но истинная причина в том, что Водолей обостренно ощутил, что его просто нет, то есть есть «мы» и нет никакого «я» – именно на поиски этого самого «я» Водолей и отправился. Да, это звучит мудрено и сложно, но такие уж они, эти Водолеи, непростые.

Творческие Водолеи, кстати, хранят ту же самую тайну: они никогда до конца не уверены в том, что обладают творческим потенциалом. Вечно сомневаются: а не с окружающих ли людей они считывают все свои идеи, свою музыку и образы? Поэтому опять же предпочитают работать в одиночестве, словно бы гарантируя себе тем самым свободу от мыслей, что это все придумали и создали не они.

В общем, страшная тайна творческих, свободолюбивых Водолеев в том, что они сами вечно сомневаются в своей необычности и самобытности. И очень зря! Даже если свое вдохновение они получают от своего окружения, все равно главный креативный механизм находится внутри них самих – и без него ничего бы не было.