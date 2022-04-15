Рыбы – двенадцатый, последний знак на зодиакальном круге.

Это знак отшельничества и интуиции, сострадания и внутренней сосредоточенности. О том, какую страшную тайну хранит знак Рыб, читайте в этой статье.

Рыб принято считать самыми добрыми и нежными созданиями, они ведь такие незащищенные и бескорыстные. Сами Рыбы умело создают образ неприспособленных к жизни на бренной земле, благодаря чему находят себе покровителей и служителей – тех, кто о них заботится. Однако самая страшная тайна Рыб состоит в том, что не такие уж они и беспомощные.

Рыбы – очень коварные. Внутри они так цепко держатся на жизнь, что все их мотивы ведут к одной цели – как можно лучше выжить. Это значит, что какими бы бескорыстными они ни казались, партнеров Рыбы выбирают, руководствуясь исключительно потенциальной выгодой. Да, они не просят ничего напрямую, но делают так, чтобы люди сами давали им все что нужно. А если не дают, у Рыб есть секретное оружие – чувство вины, которое они мастерски внушают.

Страшная тайна Рыб также и в том, что они вовсе не так блаженны и умиротворены, как могло бы показаться. Внутри они часто ощущают страх и беспокойство: вдруг все пойдет не по плану. Да, у них есть план, хотя внешне они выглядят этакими спонтанными личностями. Так вот если окружающие не пляшут под Рыбью дудку, Рыбы чувствуют, что все может пойти не так как они рассчитывали, и оставаться спокойными Рыбы уже не могут.

На работе сотрудник-Рыбы обычно очень любим своим коллективом, но особо внимательные люди ощущают какое-то необъяснимое недоверие. Оно и понятно, ведь конечная точка Рыбьей заботы об общем благе (например, проекте) – личное благо конкретной Рыбы. А этом, кстати, нет ничего стыдного, все мы эгоисты, однако Рыбы от этого всячески отнекиваются.

Проще говоря, страшная тайна Рыб заключается в том, что они на самом деле расчетливые и коварные, а не такие милашки, как кажутся. То есть – ничто человеческое им не чуждо, хотя многие видят их святыми.