Страшная тайна Рыб
Рыбы – двенадцатый, последний знак на зодиакальном круге.
Это знак отшельничества и интуиции, сострадания и внутренней сосредоточенности. О том, какую страшную тайну хранит знак Рыб, читайте в этой статье.
Рыб принято считать самыми добрыми и нежными созданиями, они ведь такие незащищенные и бескорыстные. Сами Рыбы умело создают образ неприспособленных к жизни на бренной земле, благодаря чему находят себе покровителей и служителей – тех, кто о них заботится. Однако самая страшная тайна Рыб состоит в том, что не такие уж они и беспомощные.
Страшная тайна Рыб также и в том, что они вовсе не так блаженны и умиротворены, как могло бы показаться. Внутри они часто ощущают страх и беспокойство: вдруг все пойдет не по плану. Да, у них есть план, хотя внешне они выглядят этакими спонтанными личностями. Так вот если окружающие не пляшут под Рыбью дудку, Рыбы чувствуют, что все может пойти не так как они рассчитывали, и оставаться спокойными Рыбы уже не могут.
На работе сотрудник-Рыбы обычно очень любим своим коллективом, но особо внимательные люди ощущают какое-то необъяснимое недоверие. Оно и понятно, ведь конечная точка Рыбьей заботы об общем благе (например, проекте) – личное благо конкретной Рыбы. А этом, кстати, нет ничего стыдного, все мы эгоисты, однако Рыбы от этого всячески отнекиваются.
Проще говоря, страшная тайна Рыб заключается в том, что они на самом деле расчетливые и коварные, а не такие милашки, как кажутся. То есть – ничто человеческое им не чуждо, хотя многие видят их святыми.