Особенные знаки по мнению Мессинга

Вольф Мессинг обладал большим количеством талантов, среди которых был гипноз, телепатия и провидение.

Он также увлекался астрологией и считал, что каждый знак зодиака имеет свои особенности. И однажды Мессинг выделил три самых интересных и сильных из них.

Водолеев провидец называл самым многогранным знаком среди звездного семейства. Его представители обладают удивительным взглядом на мир, они способны увидеть то, что другим неподвластно. Водолеи подмечают детали и могут даже в самых простых вещах разглядеть нечто прекрасное. Рожденные под этим знаком дарят окружающим позитив и любовь, однако сами зачастую становятся жертвами энергетических вампиров. Также довольно многие Водолеи обладают экстрасенсорными способностями.

Знак зодиака Весы Мессинг называл одним из самых противоречивых. В его обладателях отлично уживаются такие качества, как равноправие и лидерство, стремление помочь близким и эгоизм. Для достижения собственных целей Весы способны манипулировать окружающими, сами того не подозревая, и при этом даже причинить зло. Кроме этого, у представителей этого знака зодиака отлично развита интуиция, которая в чем-то похожа на провидение.

Овны на фоне всех остальных выделяются своим темпераментом, благодаря которому они способны достичь любых поставленных целей. В них также сочетаются такие качества, как расчетливость, сдержанность, настойчивость, красноречивость и многое другое. Поэтому представители этого знака зодиака довольно часто становятся бизнесменами. Водолеи также ради своей выгоды способны пустить пыль в глаза окружающим и расположить к себе совершенно незнакомых ему людей. Это умение вполне можно сравнить с гипнозом.