Какой знак зодиака самый сексуальный

Сексуальность – что это такое? Это то, что притягивает и заставляет наслаждаться, это ядро нашей жизненной силы.

У каждого из нас свой тип сексуальности, который диктует свои правила. О том, какие типы сексуальности присущи разным знакам зодиака, читайте в этой статье.

Сексуальность Овна – яркая, прямая и бескомпромиссная. Они точно знают, чего и кого они хотят и недвусмысленно это показывают.

Тельцы – обладатели мягкой, чувственной сексуальности. Она как сладкий тягучий мед: очень хочется, но страшно увязнуть.

Сексуальность Близнецов – легкая, воздушная, непостоянная. Кажется, только что было желание, и где же оно теперь?.. Ничего, скоро появится новое!

Сексуальность Рака – нежная, мягкая, даже заботливая. Важно, что максимально полно она проявляется лишь на долгой дистанции, в стабильных отношениях.

Львы – яркие, творческие, театральные. Их сексуальность часто имеет более красивую форму, чем глубокое содержание. И все равно они огонь!

Девы сдержанны и часто кажутся ханжами, однако внутри у них – настоящий вулкан желания. Их сексуальность – это огонь подо льдом.

Весы скорее романтичны, чем сексуальны. Они соблазняют и соблазняются словами, музыкой, цветом и запахом – то есть ничего зверино-животного вы тут не найдете.

О сексуальной энергетике Скорпионов ходят легенды, и не зря. Скорпионы зависимы от своих импульсов, они всегда хорошо чувствуют, кого и как именно они хотят. И все остальные это тоже обязательно понимают.

Сексуальность Стрельца – это сексуальность завоевателя. Стрельцу важно получить самое лучшее, желанное, и для этого они готовы на подвиги. Но после того, как Стрелец получает свое, его интерес резко падает.

Секусальность Козерога – это что-то не до конца изученное, кто-то говорит, что Козерогам не до секса, а те, кто знает их близко, просто закатывают глаза. В любом случае, попробовать стоит.

Секусальность Водолея получаем, если соединяем Близнецов и Весы. Это что-то жутко романтичное и непостоянное. Как и сам Водолей.

Рыбы очень нежные и непонятные люди, их сексуальность такая же. Тому, кто способен ее разгадать, вручается суперприз. Какой – никому не известно, но все стремятся его получить. Собственно, в этом и заключается суть сексуальности Рыб – они страшно загадочны!