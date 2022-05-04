Какие знаки зодиака разбогатеют в мае

Последний месяц весны уже наступил, а значит самое время узнать – кому финансовая удача улыбнется в ближайшие 4 недели.

Стрельцы, ждите бонусов и премий в конце месяца, а также, если судьба вам будет благосклонна, и новой должности. Вместе с повышением оклада, разумеется. Правда, первую половину мая придется сидеть как на иголках – ждать, надеяться, стараться сделать невозможное, но результат того стоит! В принципе, для вас не будет ничего особо неожиданного в этих наградах – вы долго и усердно трудились, чтобы их получить, просто сообщаем вам – все было не напрасно, ваши заслуги признаны и будут оценены по достоинству. Правда, скажем сразу – расслабляться не стоит, конкуренты только и ждут, чтобы вы немного выдохнули, чтобы попытаться получить свой кусок пирога.

Львы, если ваша работа так или иначе связана с торговлей, вас ждет хороший доход в этом месяце. Также удача улыбнется тем Львам, кто задействован в сфере рекламы и туризма. Всем остальным, к сожалению, ничего выдающегося, но подождите, будет и на вашей улице праздник. Возможно, сейчас для вас хорошее время, чтобы решить – а куда двигаться дальше, а в том ли месте вы находитесь, раз ваш доход вас не устраивает? Если что-то из вышеперечисленных сфер вас привлекает – пробуйте, это хороший шанс!

Раки, а вот для вас в мае прямо наступает тот самый «звездный» час. Если вы давно ждали, когда ваши профессиональные заслуги оценят по достоинству, вы наконец-то дождались. И повышения, и признания, и новых проектов (с новыми обязанностями, конечно, без этого никуда), ну и главное – с высокой и приятной зарплатой. Предложение поступит в середине месяца, но новые обязанности будут забирать слишком много времени. Благо, для вас в этом нет ничего необычного, ведь ради счастья родных вы готовы и не на такие жертвы.