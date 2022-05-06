Что ждет Весов, Скорпионов и Стрельцов в мае

В последнем месяце весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Весы

В мае события вокруг вас будут происходить с какой-то невероятной скоростью — придется подстраиваться! Вам потребуется быстро и уверенно принимать даже самые важные решения. Взять паузу и все обдумать не получится, Вселенная будет диктовать свои правила. Тем более вас ждут интересные проекты и крутые предложения. Вот только не пытайтесь сразу ухватить все. Так вы только потратите время и силы, но не добьетесь ничего. Выбирайте только то, что вам действительно интересно. Также вам бы не помешало слушать и слышать свое окружение. Вашим близким может потребоваться ваша помощь и поддержка. Тяга к экспериментам усилится в этом месяце. Кто-то из Весов даже решится радикально сменить свой имидж. Впрочем, перемены еще никому не помешали. Деньги стоит тратить на саморазвитие и учебу.

Скорпион

Вы любите перемены, но пока что-то радикально менять в своей жизни не стоит. Вы только стабилизировали обстановку. Если поддадитесь порыву, то можете все только испортить. Поэтому пока завершите начатые дела. Лучше сконцентрируйтесь на внутренних переменах. Вам стоит поменять свое окружение и отношения. Вокруг вас слишком много людей, которые забирают всю вашу энергию, ничего не давая взамен. А это мешает вам двигаться вперед. Вам нужен кто-то, кто будет вас поддерживать и направлять. Поработайте над этим. Но при этом не напирайте и не требуйте от близких слишком многого. У всех могут быть недостатки. Обязательно обратите внимание на свое здоровье — с ним могут быть проблемы.

Стрелец

Последний месяц весны подарит вам удивительный заряд энергии и позитива. Вы не заметите, как все дела и заботы отойдут на второй план, а вы сосредоточитесь только на том, что вам приносит удовольствие. Ваше жизнелюбие возрастет, и вы научитесь радоваться даже мелочам. Ваш позитивный настрой будет притягивать к себе окружающих, поможет наладить отношения с новыми людьми. Вы станете настоящей звездой компании, все будут набиваться к вам в друзья. Правда будьте готовы к тому, что после такой волны наступит эмоциональный спад. В отношениях с близкими не стоит слушать советов других людей. Вы сами знаете, как лучше себя повести в той или иной ситуации.