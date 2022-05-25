Самый сильный знак зодиака

Далеко не все знаки могут похвастаться выдержкой и внутренней силой.

Что мы имеем в виду, когда говорим о чьей-то силе? Обычно речь идет о духовной силе, о волевом потенциале человека – тот, кто добивается своего, обладает выдержкой, вот именно того мы и считаем сильным. О том, какие знаки зодиака считаются самыми сильными, читайте в этой статье

Представители знака Льва сочетают в себе яркую жизненную силу и стремление оказывать большое влияние на окружающих с целью заполучить их внимание и заслужить славу. Львы всегда величавы и горделивы – и они сделают все, чтобы сохранить свою репутацию. Поэтому Львы вкладывают много сил – и физических, и моральных – на достижение желаемого результата. Если им надо блистать на сцене – они добьются идеальной формы и получат актерские навыки, если надо заработать много денег для того, чтобы позаботиться о своей семье – Львы будут трудиться не покладая рук. Упорству (пусть даже движимому желанием получить славу) Львов можно только позавидовать!

Сила Стрельца – в его способности словно проходить сквозь стены, когда они хотят что-то заполучить. Стрельцы не обидчивы и не склонны зацикливаться на неприятных эмоциях, они всегда концентрируются на своей цели, невзирая на меняющееся настроение. И вот такая способность быстро подняться и снова пойти после того, как упал, вызывает восхищение людей, они видят Стрельца непоколебимым и очень сильным человеком. Кажется порой, что у Стрельца есть какая-то нечеловеческая броня, чтобы настолько быстро восстанавливаться и не сворачивать со своего пути.

Возможно, Козерог не сразу считывается как самый сильный: он выглядит не таким ярким и крепким, как, например, тот же Лев или Стрелец, но на долгой дистанции Козерог обходит всех. Дело в том, что сила духа Козерога всегда на максимуме. Не обладая достаточным ресурсом, но имея внутри четкие ориентиры и цели, Козерог подчиняет всю свою жизнь их достижению. И получению необходимого ресурса: времени, денег, здоровья. Козерог дисциплинирован, сдержан, он не поддается эмоциональным всплескам, которые могут нарушить его внутреннее спокойствие и его настроенность на победу. Козерог – это тот, кто взбирается на гору, он чувствует, что его вершина – самая далекая, а значит, сил ему понадобится гораздо больше, чем всем остальным. И Козерогу ничего не остается, кроме как быть самым сильным.