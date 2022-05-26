Пять самых счастливых пар знаков зодиака в 2022 году

Любовь – самое ценное из всего, что у нас есть.

Хорошие крепкие отношения всегда на вес золота, а сейчас – особенно. О том, какие зодиакальные пары имеют больше всех шансов на успех в сложном 2022 году, читайте в этой статье.

Это пара тех, кто готов выйти за привычные рамки в 2022. В этой паре за собственно выход за рамки будет отвечать Водолей, а вот удерживать какой-то контроль станет Козерог. Отношения в паре похожи на соблазнение Евой Адама: что будет, если мы ослушаемся и попробуем запретное яблоко? В роли искусительницы, конечно, Водолей.

В этой паре теплота и уют составят основу отношений. Рак наконец-то сможет расслабиться в нежных Львиных лапах, а Лев не будет больше переживать, точно ли его любят – уж Рак покажет всю глубину своих чувств. Иногда в паре будет немного драматично (за драму отвечает Лев), порой слишком переменчиво (тут скажется неустойчивость Рачьего настроения), но скучно и холодно точно не будет.

Эта пара покажет, что такое настоящая легкость, даже в условиях кризиса! И Близнецы, и Стрелец – оба знака обладают тягой к переменам и не хотят зацикливаться на тяжелых эмоциях. Эти отношения будут как глоток свежего воздуха – даже для тех, кто эти отношения просто наблюдает, находясь рядом.

Тут мы видим союз сильного партнера (Овна) и легкого, слабого, но такого необходимого (Рыбы). Рыбы подарят Овну мечту, зародят импульс желания, воплощать которое Овен будет со всей своей прытью и напором. Рыбы в этих отношениях смогут, наконец, расслабиться, а Овен максимально прочувствует свою нужность.

Это союз нежности и страсти. Весы и Скорпион невероятно похожи, хотя внешне Весы кажутся спокойными рядом с закипающими Скорпионами. В этой паре одинаковые взгляды на любовь – она должна быть непременно глубокой и яркой, и оба партнера с удовольствием обеспечивают и глубину, и яркость. Пожалуй, они могли бы вести тренинги об отношениях – настолько виртуозно ссориться, мириться и быть счастливыми вдвоем вряд ли кто еще может.