Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в июне

В первом месяце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Овен

В этом месяце у Овнов мастерски получится находить язык с кем угодно, даже с теми, кто раньше вас совсем не понимал. Однако вместе с тем вы будете ощущать постоянную усталость и злость. Постарайтесь не выплескивать негативные эмоции на окружающих, чтобы не портить с ними отношения. Возможно, физические нагрузки помогут выпустить пар. Однако несмотря на трудности, вы все равно будете оставаться впереди. Причем получится добиться даже того, о чем вы раньше и не мечтали. Ведь вам будет сопутствовать удача. Особенно повезет тем, кто не боится рисковать и реализовывать смелые идеи, привлекать союзников к решению задач. Впрочем, со всеми трудностями вы сможете справиться и самостоятельно, даже если все обстоятельства будут против вас. Хорошие новости! Вы наконец-то почувствуете, что вы счастливы. Первый месяц лета будет располагать к активному отдыху, что позитивно скажется на вашем эмоциональном состоянии. Многие представители знака смогут уделить больше внимания своему здоровью, привести в порядок фигуру. Смело тратьте деньги на себя: так вы станете чувствовать, а значит и вести себя более уверенно. Наиболее удачные дни в июне: 10, 19, 20, 21, 29. Напряженные дни: 3, 4, 7, 11, 18.

Телец

Июнь будет не самым простым месяцем для Тельцов, но все сложится удачно, если вы сможете не концентрироваться на негативе и не поддаваться панике. Тогда у вас получится красиво действовать даже в самых сложных ситуациях, добиваться нужных результатов и получать признание окружающих. Не переживаете: с какими проблемами вы бы не столкнулись в этот период, вам удастся их разрешить. Причем даже без лишних нервов. Но успеха стоит ждать только тем, кто медленно, но верно идет к намеченной цели. Тут сработает правило: чем больше вы будете трудиться, тем круче результат вас ждет. Звезды советуют не рисковать в этом месяце и не совершать необдуманных поступков. Так вы можете только усложнить ситуацию. Зачастую нужное вам решение лежит на поверхности и не требует никаких экспериментов. В общении с другими стоит сдерживать свои эмоции и постараться не развязывать ссоры, особенно с влиятельными людьми. Наиболее удачные дни в июне: 10, 11, 19, 20, 29. Напряженные дни: 2, 4, 7, 8, 16.

Близнецы

В июне многим Близнецам будет везти, особенно в начале месяца. Вы заметите, что со многими, даже с казалось бы неразрешимыми проблемами вам удается вполне легко справиться. Да и звезды подсказывают, что на работе вас ждет повышение или признание заслуг. Наберитесь терпения и продолжайте упорно работать. Также в первый месяц лета стоит быть максимально внимательными: возрастает вероятность воровства и обмана. Поэтому держите деньги при себе и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры. Сомнительных личностей быстро привлечет ваш успех в делах, но не верьте красивым обещаниям. Последствия окажутся совсем не такими, как вы ожидали. Наиболее удачные дни в июне: 10, 11, 19, 20, 21. Напряженные дни: 3, 6, 7, 16, 18.