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Что ждет Весы, Стрельцов и Скорпионов в июне

2 июня 2022ЗодиакМарианна Басс

В первом месяце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Что ждет Весы, Стрельцов и Скорпионов в июне
Фото: kleo.ru

Весы

Новый сезон принесет много нового в вашу жизнь. Однако, несмотря на позитивные изменения, вы будете чувствовать себя грустно и отстранено. Захочется больше проводить времени дома наедине собой, общаться только с самыми близкими людьми. Но обстоятельства могут вынудить вас выбраться из своей скорлупы и начать действовать активно и решительно. Не бойтесь проявить характер, результат будет стоить ваших усилий. Многие Весы будут сильно переживать из-за того, что окружающие их недостаточно понимают или не поддерживают. Лучшим решением будет пока не общаться с теми людьми, кто вызывает у вас негативные эмоции. Иначе рискуете окончательно испортить отношения. Наиболее удачные дни в июне: 10, 11, 19, 20, 29. Напряженные дни: 2, 4, 7, 8, 16.

Скорпионы

В июне предугадать события будет крайне сложно, все будете постоянно меняться. Особенно непредсказуемым выдастся конец месяца. Однако именно в этот период вы почувствуете уверенность в своих силах и желание добиться большего. К сожалению, обстоятельства будут мешать вам действовать быстро, вы столкнетесь с большим количеством препятствий и ограничений. Придется тщательно обдумывать все решения. Зато вы получите важный опыт и научитесь идти напролом, ведь в некоторых ситуациях это окажется единственным правильным решением. Ваши обидчивость и любовь к скандалам могут сильно испортить отношения с окружающими. Куда продуктивнее будет выплеснуть все недовольство в спорте или сконцентрировать на работе, чем выяснять отношения. Наиболее удачные дни в июне: 10, 19, 20, 21, 29. Напряженные дни: 3, 4, 7, 11, 18.

Стрельцы

Июнь подарит вам отличное настроение и хорошее здоровье. Сил будет много, даже получится сделать то, на что раньше не хватало времени. Все будет даваться легко. Особенно в тех делах, которые вы даже не ожидали. Смело беритесь за новые проекты и не бойтесь переутомления. Вашей энергии хватит на все. Сейчас удачное время начать воплощать в жизнь ваши давние планы и завершать те дела, которые все никак не получалось. Действуйте и не ищите одобрения у окружающих. Кстати, общение с другими людьми у вас в этот период совсем не будет складываться. Причем речь идет не только о коллегах, но и о друзьях и даже второй половинке. Неожиданно для себя вы можете сказать то, о чем потом будете долго жалеть. Наиболее удачные дни в июне: 10, 19, 20, 21, 30. Напряженные дни: 4, 7, 11, 16, 25.

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