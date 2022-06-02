Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в июне

В первом месяце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Козерог

Если вы уже наметили цели и составили четкий план по их достижению, то июнь станет спокойным и плодотворным месяцем для вас. Наконец-то получится завершишь те дела, которые слишком долго тянулись. И сделать то, что давно собирались, но все никак не было возможности: ремонт, покупку авто или поездку в отпуск. Воплощайте в жизнь все ваши планы и задумки — сейчас самое время. Но все усложнят ваши отношения с окружающими: многие будут сами вас провоцировать на конфликт. Даже близкие люди замучают вас вечной критикой и спорами, и вам придется не раз отстаивать свои интересы. Слова дорогих вам людей могут сильно задеть вас, но не принимайте сказанное на свой счет. Это проблемы другого человека. А вам как раз нужно научиться отстаивать свои границы. Наиболее удачные дни в июне: 9, 15, 16, 20, 27. Напряженные дни: 7, 8, 11, 12, 18.

Водолей

В июне звезды подарят вам шанс полностью изменить свою жизнь. Решайтесь на перемены, особенно на те, о которых так давно мечтали. Но по тем или иным причинам откладывали или не могли осуществить. У вас наконец-то появится возможность проявить себя. Будьте активны и действуйте в своих интересах, сейчас очень важно не упустить этот шанс. Тем более, вы будете легко справляться со всеми трудностями, и это будет дальше толкать вас двигаться вперед. Кстати, благодаря этому изменится и ваше окружение. Новые знакомства принесут много крутых эмоций и смогут оказать сильное влияние на вашу жизнь. Самое время расстаться с теми людьми, кто не дает вам двигаться вперед. Однако не отдаляйтесь от тех людей, кто вам действительно дорог. Наиболее удачные дни в июне: 9, 15, 16, 20, 27. Напряженные дни: 7, 8, 11, 12, 18.

Рыбы

В этом месяце вам захочется больше времени проводить в одиночестве, сконцентрироваться на себе. Вместо веселья в шумных компаниях, вы будете в уединении анализировать свои поступки и обдумывать планы на будущее. Может произойти переоценка ценностей. Все это поможет вашему личностному росту, а также укажет путь навстречу мечте. Правда, ваше затворничество вряд ли будет долгим, реальность заставит вернуться к активной жизни и делать что-то новое. Сейчас не самое лучшее время для старта новых проектов, реализовать многие планы получится с трудом. Вас будут везде ждать трудности, поэтому лучше некоторые дела отложить на более удачное время. Действовать решительно — сейчас провальная тактика. Лучше постарайтесь отдохнуть и больше времени провести с близкими. Наиболее удачные дни в июне: 10, 19, 20, 21, 30. Напряженные дни: 4, 7, 11, 16, 25.