Женщины каких знаков зодиака склонны к измене

По знаку зодиака можно многое сказать о человеке, в том числе о том, как он ведет себя в отношениях.

По знаку зодиака можно многое сказать о человеке, в том числе о том, как он ведет себя в отношениях. Женщины некоторых знаков могут быть более подвержены изменам по разным причинам: кто-то не ищет стабильности, а кому-то нужно постоянно поддерживать страсть.

Женщинам-Тельцам нужно постоянно поддерживать уверенность в себе. Им нужно знать, что их желает не только их партнер. Им нравится даже когда на улице на них засматриваются мужчины, это им льстит. Измена для них – способ доказать самим себе, что они еще красивы и молоды, но факт неверности они стараются тщательно скрыть, чтобы не разрушить текущие отношения. Поэтому нужно быть бдительными с женщинами этого знака зодиака.

Представительницы этого знака зодиака готовы пойти на любую авантюру и часто ими руководит сердце, а не голова, поэтому измена может произойти по ошибке. Женщины-Овны довольно ветрены. Если измена вскроется, то они будут долго доказывать, что совершили ошибку, а на самом деле они просто пошли на поводу у своих чувств. Если женщина-Овен вам изменила, то отношения уже не восстановить.

Факт измены у женщины-Рыбы вскрывается практически сразу, так как врать они действительно не умеют. Их неверность может произойти в тот момент, если вы обидели ее или были в ссоре. Рыбы очень свободолюбивы, а женщины этого знака зодиака могут долго обижаться. Поэтому даже одно неосторожное слово может спровоцировать их на измену. Вы могли обращать внимание на то, что она флиртует с незнакомцами – и вот это может стать первым «звоночком» к расставанию.