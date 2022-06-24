Число-покровитель каждого знака зодиака
Известно, что у каждого числа есть своя энергетика.
Окружение себя этими числами будет приносить удачу в жизнь и надежно оберегать от врагов. А могут ли особенные числа быть «оберегами» для каждого знака зодиака?
Могут! Один из способов найти такие числа следующий. Каждый знак зодиака соотносится с одним из Старших Арканов карт Таро. Число Старшего Аркана, а также числа, дающие его в сумме или при умножении и будут являться счастливым числом данного знака!
Но есть одно ограничение – умножать и складывать можно только те цифры, которые больше 22 ( т.е. 23, 24, 25 и т.д.)
Посмотрим на примере Овна:
Счастливое число Овна - 4 (Император)
Суммы чисел, которые образуют 4: 40 (4+0=4), 31 (3+1=4)
Умножения чисел, которое образует 4: 41 (4х1=4)
Числа, образующие при умножении 5: 51
Числа, образующие при умножении 6: 23, 32, 61
Числа, образующие при умножении 7: 71
Числа, образующие 8 при умножении: 81, 24, 42
Числа, образующие 9 при умножении: 33
Числа, образующие 10 при умножении: 25, 52
Числа, образующие 14 при умножении: 27, 72
Числа, образующие 15 при умножении: 35, 53
Числа, образующие 18 при умножении: 36, 63, 29, 92