Число-покровитель каждого знака зодиака

Известно, что у каждого числа есть своя энергетика.

Окружение себя этими числами будет приносить удачу в жизнь и надежно оберегать от врагов. А могут ли особенные числа быть «оберегами» для каждого знака зодиака?

Могут! Один из способов найти такие числа следующий. Каждый знак зодиака соотносится с одним из Старших Арканов карт Таро. Число Старшего Аркана, а также числа, дающие его в сумме или при умножении и будут являться счастливым числом данного знака!

Но есть одно ограничение – умножать и складывать можно только те цифры, которые больше 22 ( т.е. 23, 24, 25 и т.д.)

Посмотрим на примере Овна:

Счастливое число Овна - 4 (Император)

Суммы чисел, которые образуют 4: 40 (4+0=4), 31 (3+1=4)

Умножения чисел, которое образует 4: 41 (4х1=4)

Телец – число 5 (Верховный Жрец) и числа, образующие его в сумме: 23, 32, 41, 50

Числа, образующие при умножении 5: 51

Близнецы – число 6 (Любовники) и образующие его в сумме: 24, 33, 42, 51, 60

Числа, образующие при умножении 6: 23, 32, 61

Рак – число 7 (Колесница) и образующие его в сумме: 25, 34, 43, 52, 61, 70

Числа, образующие при умножении 7: 71

Лев – число 8 (Сила) и образующие его в сумме: 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80

Числа, образующие 8 при умножении: 81, 24, 42

Дева – число 9 (Отшельник) и образующие его в сумме: 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90

Числа, образующие 9 при умножении: 33

Весы – число 11 (Правосудие) и образующие его в сумме и при умножении числа: 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92

Скорпион – число 10 (Колесо Фортуны) и образующие его в сумме: 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91

Числа, образующие 10 при умножении: 25, 52

Стрелец – число 14 (Умеренность) и образующие его в сумме: 59, 68, 77, 86, 95

Числа, образующие 14 при умножении: 27, 72

Козерог – число 15 (Дьявол) и образующие его в сумме числа: 69, 78, 87, 96

Числа, образующие 15 при умножении: 35, 53

Водолей – число 17 (Звезда) и образующие его в сумме числа: 89, 98

Рыбы – число 18 (Луна) и образующие его в сумме числа: 99

Числа, образующие 18 при умножении: 36, 63, 29, 92