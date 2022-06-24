Что делает сильнее каждый знак зодиака

Существует поговорка: «все что не убивает, делает нас сильнее».

Мы двигаемся вперед, принимая новые вызовы и справляясь со сложностями. Но не всегда это получается. Иногда может казаться, что судьба слишком жестока к нам и посылает ужасные испытания. Посмотрим, что может сделать сильнее каждый из знаков зодиака.

Овна сделает сильнее принятие ответственности. До тех пор, пока Овен будет думать, что все происходящее вокруг – это происки злых врагов и глупых людей, на его пути будут встречаться предатели, безответственные люди и прочие «посланники Судьбы», намекающие на те качества, которыми он сам обладает, но не хочет принять.

Тельцу даст силу власть над его эмоциями. Дело в том, что Телец часто прячет свои переживания, а потом они выплескиваются в самый неподходящий момент, зачастую пугая окружающих. Когда Телец научится признавать свои переживания и говорить о них, ему будет проще держать себя в руках и энергия перестанет уходить от него.

Близнецов сделает сильнее умение выбирать и следовать своей цели. Не секрет, что Близнецы теряют много сил, разрываясь между кучей проектов и планов, зачастую нарушают договоренности и могут пропасть в неподходящий момент. Выбор стратегии и умение отсекать ненужное даст Близнецам мощный приток энергии и силы.

Раков наполнит и поддержит правильно выбранный партнер. Ракам нужно научиться доверять и прощать людей, открываться им – тогда они смогут выстроить доверительные отношения – и рабочие, и личные. Напарник, на которого можно положиться, даст Раку необходимую опору и вместе они смогут многого достигнуть.

Льву предстоит проходить одно из самых серьезных испытаний – ему нужно научиться любить и принимать себя. Кому-то может показаться, что с этим у Льва и так все в порядке, но это далеко не так. Принятие себя любым, даже неуспешным, а также принятие неуспешности других людей, снижение требований к ним – вот то, что обеспечит Льву приток свежих сил и энергии.

Дева получит силу и поддержку, когда обратит свой взор к себе и перестанет стремиться переделать весь окружающий мир. Да, он несовершенен, но все существует в этом мире для чего-то. Если Дева смирится с неидеальностью окружающих и увидит в происходящем гармонию – она удивится, насколько изменится ее жизнь и насколько наполненной она будет себя чувствовать.

Весов укрепляет и наполняет любая деятельность, связанная с посредничеством, примирением людей. Чем больше случаев они смогут решить, чем больше людей, благодаря Весам смогут обрести гармонию и покой, тем спокойнее, увереннее, а главное – сильнее будет чувствовать себя представитель этого знака зодиака.

Скорпиону придется непросто – его сила в том, чтоб избавиться от искушения манипулировать людьми и использовать власть в свои целях. Возможно, он даже не обращает внимание, как часто он пользуется этими способностями, но зато он очень хорошо однажды почувствует, что сил просто не осталось. Отказ от достижения своих целей «любой ценой» поможет вернуть потраченное и обрести покой.

Стрелец теряет свои силы, стремясь доказать всему миру, что существует только два мнения – его и неправильное. Когда Стрелец решит внимательно и уважительно выслушивать своих оппонентов, когда допустит мысль о том, что каждый может быть в чем-то прав – тогда неожиданно для себя он обнаружит приток энергии и желание творить и создавать новое.

Козерог тратит слишком много своих ресурсов, оглядываясь по сторонам и пытаясь всем понравиться. Пока он пытается всем угодить и старается учитывать интересы других, забывая о своих, он остается у «разбитого корыта». Как только он поверит в себя и начнет идти вперед, не оглядываясь по сторонам, он получит и силы, и признание, о которых так мечтает!

Водолей обретет силу, когда поймет, что люди, окружающие его, бывают разными, когда научится различать, кто ему друг, а кто враг, перестанет открываться каждому встречному. Этот знак теряет много сил, отдавая энергию туда, где ее не готовы принять или туда, где ее используют на нехорошие дела.

Рыбам силу в решении их вопросов даст честность. Отказавшись от лжи (в том числе и во благо), научившись смело смотреть в лицо проблемам, Рыбы смогут пройти свой путь до самых неожиданных вершин. Не стоит забывать, что главная ложь – это ложь самому себе. Рыбам предстоит разрушить мир собственных иллюзий ради того, чтобы обрести силу и свободу.