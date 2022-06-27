Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Пары знаков, которые вынесут самые сложные испытания

27 июня 2022ЗодиакМарианна Басс

В любых отношениях влюбленные рано или поздно сталкиваются с рядом препятствий.

Пары знаков, которые вынесут самые сложные испытания
Фото: wallhere.com

Одни пары проходят через них с принятием и любовью, а другие не выдерживают и принимают решение расстаться. Эти пары знаков зодиака способны вынести любые испытания в жизни, несмотря ни на что.

Стрелец и Дева

В отношениях этой пары довольно часто возникают разногласия, с которыми, казалось бы, невозможно примириться. Однако искренняя любовь и взаимопонимание помогают партнерам преодолеть любые препятствия, встречающиеся у них на пути. И даже если пара примет решение о разрыве отношений, рано или поздно один из влюбленных сделает шаг к примирению.

Скорпион и Близнецы

Из-за довольно сложных характеров обоих знаков партнерам придется столкнуться с большим количеством испытаний. Но их умение находить общий язык поможет в решении любых проблем. И, кто бы ни пытался, никому не удастся разорвать тесную связь, которая складывается между Скорпионом и Близнецами.

Лев и Рыбы

Рыбы являются приверженцами спокойной и размеренной жизни, а Львы привыкли к быстрой смене событий. На фоне этого между партнерами часто возникают серьезные конфликты. Однако спустя некоторое время оба знака зодиака все же приходят к взаимопониманию. С годами их чувства становятся только крепче, а через любые неприятности они проходят плечом к плечу.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Астрологи назвали пять самых женственных знаков зодиака
Астрологи назвали пять самых женственных знаков зодиака
Зодиак
Топ-5 знаков, которые могут обнищать в июле 2022 года
Топ-5 знаков, которые могут обнищать в июле 2022 года
Гороскопы
Острые ситуации — любовный гороскоп на 28 июня
Острые ситуации — любовный гороскоп на 28 июня
Гороскопы
Опираемся на опыт — финансовый гороскоп на 28 июня
Опираемся на опыт — финансовый гороскоп на 28 июня
Гороскопы
Дадим отпор всем проблемам — гороскоп на 28 июня
Дадим отпор всем проблемам — гороскоп на 28 июня
Гадания
Потерянный телефон и задержанная зарплата: явные признаки сглаза и порчи
Потерянный телефон и задержанная зарплата: явные признаки сглаза и порчи
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Жертвы магии: пять знаков зодиака, которые подвержены порче
Жертвы магии: пять знаков зодиака, которые подвержены порче
Гадания
Таролог объяснил, что продлило жизнь Шатунову
Таролог объяснил, что продлило жизнь Шатунову
Лунный календарь
Нумеролог назвал три благоприятных дня для стрижки в июле
Нумеролог назвал три благоприятных дня для стрижки в июле
[object Object][object Object]