Знаки зодиака, которых Мессинг считал уникальными

За свою жизнь Вольф Мессинг сделал множество предсказаний, в которые, по слухам, верил даже сам Иосиф Сталин.

Он посвящал окружающих не только в детали, которые ему удалось узнать, о будущем мира, но и в особенности каждого знака зодиака. Так, он выделил целых три созвездия, представителей которых он считал по-настоящему уникальными.

Сложно представить, но равноправие и тяга к единоличному лидерству, уживаются в представителях этого знака зодиака. Поэтому Мессинг и назвал Весы знаком противоречий. Астролог также говорил, что для достижения своих целей они способы пойти на манипуляции и даже причинить кому-то зло. Но это лишь в том случае, если представитель этого знака был рожден под плохой картой в гороскопе, как говорил Мессинг. В остальных случаях Весы становятся добрыми и проницательными людьми. У Весов также отлично развита интуиция и чувство предвидения ситуации.

Про Водолеев Мессинг всегда говорил, что это один из самых сложных и многогранных знаков зодиака. Довольно часто под этим созвездием рождаются талантливые люди, которые позже обретают популярность. Этот факт астролог объяснил тем, что Водолеи видят мир не так, как все. Они способны разглядеть нечто прекрасное даже в самом обычном предмете.

В достижении любых поставленных целей Овнам помогает их темперамент, который практически никому не подвластен. Представители этого знака обладают уникальной способностью располагать к себе совершенно незнакомых людей, и все это благодаря их сумасшедшей энергетике. Кроме этого, Мессинг не раз говорил, что рожденные под этим созвездием – лучшие ораторы и отменные руководители.