Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в августе

В конце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Овен

Весь месяц вашим постоянным спутником будет хорошее настроение. Еще бы! Ведь август подготовил вам море крутых событий, хороших впечатлений и интересных знакомств. Пользуйтесь моментом. Если не упустите подаренный судьбой шанс, сможете многого добиться. Но что бы не случилось, помните: нужно сохранять оптимистичный настрой, и тогда все проблемы удастся легко решить. Будьте целеустремленны, решительно двигайтесь к намеченной цели. Не позволяйте себе потерять интерес и мотивацию на полпути. В начале месяца полезным будет попробовать что-то новое. Но не торопитесь, наслаждайтесь процессом. И постарайтесь пока не принимать резких решений. Например, не рвите старые отношения. Не будьте резки к окружающим, это даст лишь обратный эффект. Постарайтесь сохранить лояльность и тактичность, быть сострадательными.

Телец

Звезды предсказывают, что начало осени будет насыщенным и интересным, полным выдающихся побед и эмоциональных переживаний. Поэтому в августе дают вам возможность отдохнуть и подготовиться к этому, насладиться спокойной и размеренной жизнью. Да, в этом месяце никаких серьезных душевных волнений и переживаний не будет. Зато будут реальные шансы сменить привычные установки. Вы открыты к новым впечатлениями, но почему-то продолжается их остерегаться. И вместо того, чтобы просто идти к намеченной цели, постоянно выжидаете лучшего момента. Пора отказаться от своего консерватизма и начать действовать наперекор судьбе, иначе упустите много крутых возможностей. Фортуна приготовила для вас много сюрпризов, пора меняться. Да, синица в руках — это хорошо, но так вы никогда не поймаете журавля — не начнете жить полноценной жизнью и добиваться успеха.

Близнецы

Август принесет вам долгожданное спокойствие. Спешить особо будет некуда, поэтому вы сможете расслабиться. Иногда даже слишком: прилагать какие-либо усилия в личной жизни или карьере вам не захочется. Строить планы — тоже. И людям вокруг вас будет тяжело понять, можно ли на вас положиться. В начале августа в вашей жизни может появиться некая тайна или загадка, которую вам захочется разгадать, ведь ответ никто не знает. В середине месяца вам сложно будет на чем-то сосредоточиться, захочется отдохнуть, поэтому это не самое удачное время для принятия важных решений или запуска серьезных проектов. Конец месяца лучше посвятить любимому человеку или близким — им очень нужны ваша забота и внимание.