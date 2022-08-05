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Самый редкий знак зодиака

5 августа 2022ЗодиакМарианна Басс

Ни для кого не секрет, что в определенные периоды года людей рождается гораздо больше, чем в другое время.

Самый редкий знак зодиака
Фото: foren.germany.ru

К такому выводу много лет назад пришли американские ученые. На основе полученных данных можно выделить самый редкий и самый распространенный знак зодиака.

Так, выяснилось, что меньше всего появлений на свет приходится на январь и февраль. И самым редким знаком зодиака признан Водолей, а предпоследнее место по численности занимает Овен. В период с 22 по 28 ноября также рождается мало детей, это Стрельцы. Однако они все же более распространены, чем Овны и Водолеи.

Если вы являетесь сторонником теории о тринадцатом знаке зодиака, то самым редким знаком зодиака все же окажется Змееносец (с 30 ноября по 17 (18) декабря). Если вы встретили человека, рожденного под этим знаком, то вам очень повезло, ведь они могут полностью изменить вашу жизнь.

А вот самыми многочисленными знаками зодиака признаны Скорпионы, Девы и Близнецы. Скорпион в этом списке занимается первое место, а все остальные знаки встречаются уже более равномерно.

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