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Знаки зодиака, которые портят всем жизнь

18 августа 2022ЗодиакМарианна Басс

Есть люди, с которыми всегда легко в любых обстоятельствах, но с их полными противоположностями тоже приходится иметь дело, особенно если это ваш близкий человек.

Знаки зодиака, которые портят всем жизнь
Фото: Кадр из фильма "Круэлла"

Он может испортить любое яркое впечатление своим недовольством, на ваши радостные новости он ответит нытьем, а также всегда будет вставлять палки в колеса. Такие люди, как правило, одного знака зодиака, и лучше держаться от них подальше, если есть такая возможность.

Телец

Представитель этого знака зодиака ставит свой собственный комфорт выше потребностей других. Он никогда не идет навстречу, если это выбивает его из колеи. Если вы дружите с Тельцом, будьте уверены в том, что на него нельзя положиться. Он сделает все так, как надо ему, и не будет считаться с вами.

Кроме того, лучше не переходить дорогу Тельцу. Если что-то мешает ему добиться желаемого, он моментально устраняет помеху. А после этого сделает все, чтобы этот человек никогда не попадался ему на глаза.

Близнецы

Эти люди известны своей непредсказуемостью, поэтому часто рушат планы и портят этим настроение окружающим. Если вы договорились о чем-то с Близнецом, то нельзя быть уверенным в том, что через пару часов он не передумает. Они постоянно меняют планы, заставляя делать то же самое других. Если среди ваших близких друзей есть представитель этого знака зодиака, то будьте готовы к тому, что в один момент он просто испарится из вашей жизни. Однако это не означает того, что он не может так же внезапно вернуться.

Овен

Овны – настоящие эгоисты, которые редко считаются с чужим мнением. Со своей эмоциональностью они могут разрушить отношения с человеком всего за несколько секунд, и это может быть действительно большой проблемой, так как о последствиях они тоже не задумываются. Овны нестабильны. Сегодня они могут проявлять к вам интерес, а завтра они не появятся в вашей жизни, и действуют они крайне разрушительно

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