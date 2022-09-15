продлится:
К какому высшему зодиаку вы относитесь
Мало кто знает, но помимо привычного нам знака зодиака у человека может быть проявлен и Высший (Верхний) зодиак.
Какие бывают Высшие зодиаки и к какому из них вы относитесь – читайте в материале.
Высший Зодиак – что это
Всего выделяют 12 Высших зодиаков, и все они находятся на стыке знаков Нижнего (классического) зодиака. Поэтому люди, у которых проявлен хотя бы один знак Высшего зодиака, обладают общими чертами соседних знаков. Например, всем известный Змееносец находится на стыке Скорпиона и Стрельца. Следовательно, у человека с Высшим зодиаком Змееносца будут черты как Скорпиона, так и Стрельца.
Люди, которые обладают Высшим зодиаком, часто оказывают сильнейшее влияние на свое окружение, они видят самую суть вещей, всегда стремятся к глубокому развитию. Кроме этого, они целостны, гармоничны и самодостаточны. И это далеко не весь список их положительных качеств.
Как определить свой Высший зодиак
Чтобы понять, есть ли у вас Высший зодиак, достаточно обратиться к своей натальной карте. Высший зодиак включен, если на границе двух соседствующих знаков зодиака расположено скопление планет. А если у вас еще нет натальной карты, то стоит обратить внимание на день, когда вы родились. Так, если вы родились в пару последних или же первых дней действия какого-либо Нижнего зодиака, то с большой вероятностью у вас активен Высший зодиак.
Знаки Высшего зодиака
Часы – находится на стыке Овна и Рыб.
Пегас – Рыбы и Водолей.
Сфинкс – Водолей и Козерог.
Древо – Козерог и Стрелец.
Змееносец – Стрелец и Скорпион.
Ворон – Скорпион и Весы.
Пастырь – Весы и Дева.
Всадник – Дева и Лев.
Колесница – Лев и Рак.
Корабль – Рак и Близнецы.
Охотник – Близнецы и Телец.
Кит – Телец и Овен.
продлится: