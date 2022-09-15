К какому высшему зодиаку вы относитесь

Мало кто знает, но помимо привычного нам знака зодиака у человека может быть проявлен и Высший (Верхний) зодиак.

Какие бывают Высшие зодиаки и к какому из них вы относитесь – читайте в материале.

Высший Зодиак – что это

Всего выделяют 12 Высших зодиаков, и все они находятся на стыке знаков Нижнего (классического) зодиака. Поэтому люди, у которых проявлен хотя бы один знак Высшего зодиака, обладают общими чертами соседних знаков. Например, всем известный Змееносец находится на стыке Скорпиона и Стрельца. Следовательно, у человека с Высшим зодиаком Змееносца будут черты как Скорпиона, так и Стрельца.

Люди, которые обладают Высшим зодиаком, часто оказывают сильнейшее влияние на свое окружение, они видят самую суть вещей, всегда стремятся к глубокому развитию. Кроме этого, они целостны, гармоничны и самодостаточны. И это далеко не весь список их положительных качеств.

Как определить свой Высший зодиак

Чтобы понять, есть ли у вас Высший зодиак, достаточно обратиться к своей натальной карте. Высший зодиак включен, если на границе двух соседствующих знаков зодиака расположено скопление планет. А если у вас еще нет натальной карты, то стоит обратить внимание на день, когда вы родились. Так, если вы родились в пару последних или же первых дней действия какого-либо Нижнего зодиака, то с большой вероятностью у вас активен Высший зодиак.

Знаки Высшего зодиака

Часы – находится на стыке Овна и Рыб.

Пегас – Рыбы и Водолей.

Сфинкс – Водолей и Козерог.

Древо – Козерог и Стрелец.

Змееносец – Стрелец и Скорпион.

Ворон – Скорпион и Весы.

Пастырь – Весы и Дева.

Всадник – Дева и Лев.

Колесница – Лев и Рак.

Корабль – Рак и Близнецы.

Охотник – Близнецы и Телец.

Кит – Телец и Овен.