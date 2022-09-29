Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьСолнечный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Ретроградный Меркурий продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Что ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в октябре

29 сентября 2022ЗодиакМарианна Басс

В середине осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Что ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в октябре
Фото: womanadvice.ru

Весы

В октябре жизнь Весов начнет меняться – перед ними откроются новые перспективы и возможности. Впрочем, сами представители знака тоже готовы к новым свершениям. Звезды хотят подарить вам то, что вы так долго ждали, однако не все Весы окажутся к этому готовы. Хотите не упустить этот шанс? Действуйте медленно и без эмоций, тогда вы сможете преподнести себя с наилучшей стороны. Также в этом месяце вы измените взгляд на некоторые вещи и события, что приведет к переменам в личной жизни. Вы узнаете какую-то информацию, которая подскажет, верно ли вы действуете или нет. Сохраняйте хладнокровие и будьте внимательны, чтобы лучше понять собственное окружение.

Скорпион

В октябре Скорпионам улыбнется удача. Если, конечно, они научатся слушать свой внутренний голос. В этот период у многих представителей знака обострится интуиция, что позволит найти выход из тех ситуаций, что раньше казались сложными и нерушимыми. Просто обращайте внимание на знаки судьбы. Вообще, месяц будет богатым на разные события и неожиданные встречи. Может случиться что-то, что изменит ваше мнение о некоторых людях. Но звезды не рекомендую действовать сгоряча. Время перемен начнется во второй половине месяца. Вас ждут изменения в личной жизни, работе, месте жительства. Но постарайтесь не торопиться, сперва правильно сориентируйтесь в ситуации, прежде чем решаться на серьезные изменения.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этом месяце быть более осмотрительными, вы можете оказаться ввязанными в неприятные события, и придется приложить немало усилий, чтобы выбраться с наименьшими потерями. Важным будет и сконцентрироваться на изучении нового. Непривычное хобби или увлечение поможет вам добиться внутреннего баланса и сделает вас счастливее. Двигайтесь в размеренном темпе, сейчас не самое удачное время для конкуренции. Пытаясь опередить кого-то, вы лишь потеряете время и силы. Кроме того, на протяжении месяца настроение у вас будет хорошим, поэтому нарушить ваши планы и вывести из себя окажется тяжело. Сосредоточьтесь на себе, особенно в начале месяца. Составьте четкий план действий и следуйте ему, это поможет добиться успеха.

Рамблер: последние новостиЧто ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в октябреЧто ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в октябреСвязь с природой и чтение мыслей: магический дар каждого знака
Нравится 1
Ретроградный Меркурий
продлится:
00дней
00часов
00мин.
00сек.
Что это значит?
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в октябре
Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в октябре
Зодиак
Связь с природой и чтение мыслей: магический дар каждого знака
Нравится 1
Связь с природой и чтение мыслей: магический дар каждого знака
[object Object][object Object]