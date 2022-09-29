Что ждет Весы, Скорпионов и Стрельцов в октябре

В середине осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

В октябре жизнь Весов начнет меняться – перед ними откроются новые перспективы и возможности. Впрочем, сами представители знака тоже готовы к новым свершениям. Звезды хотят подарить вам то, что вы так долго ждали, однако не все Весы окажутся к этому готовы. Хотите не упустить этот шанс? Действуйте медленно и без эмоций, тогда вы сможете преподнести себя с наилучшей стороны. Также в этом месяце вы измените взгляд на некоторые вещи и события, что приведет к переменам в личной жизни. Вы узнаете какую-то информацию, которая подскажет, верно ли вы действуете или нет. Сохраняйте хладнокровие и будьте внимательны, чтобы лучше понять собственное окружение.

В октябре Скорпионам улыбнется удача. Если, конечно, они научатся слушать свой внутренний голос. В этот период у многих представителей знака обострится интуиция, что позволит найти выход из тех ситуаций, что раньше казались сложными и нерушимыми. Просто обращайте внимание на знаки судьбы. Вообще, месяц будет богатым на разные события и неожиданные встречи. Может случиться что-то, что изменит ваше мнение о некоторых людях. Но звезды не рекомендую действовать сгоряча. Время перемен начнется во второй половине месяца. Вас ждут изменения в личной жизни, работе, месте жительства. Но постарайтесь не торопиться, сперва правильно сориентируйтесь в ситуации, прежде чем решаться на серьезные изменения.

Звезды советуют Стрельцам в этом месяце быть более осмотрительными, вы можете оказаться ввязанными в неприятные события, и придется приложить немало усилий, чтобы выбраться с наименьшими потерями. Важным будет и сконцентрироваться на изучении нового. Непривычное хобби или увлечение поможет вам добиться внутреннего баланса и сделает вас счастливее. Двигайтесь в размеренном темпе, сейчас не самое удачное время для конкуренции. Пытаясь опередить кого-то, вы лишь потеряете время и силы. Кроме того, на протяжении месяца настроение у вас будет хорошим, поэтому нарушить ваши планы и вывести из себя окажется тяжело. Сосредоточьтесь на себе, особенно в начале месяца. Составьте четкий план действий и следуйте ему, это поможет добиться успеха.