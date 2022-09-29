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Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в октябре

29 сентября 2022ЗодиакМарианна Басс

В середине осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в октябре
Фото: goodfon.ru

Козерог

В списке ваших целей на этот месяц должно появиться умение правильно расставлять приоритеты. Тратить свою энергию и время нужно на решение действительно важных задач, тогда вы сможете добиться многого. Например, реализовать давнюю идею или мечту. Сейчас удачное время для реализации рискованных проектов. Не переживайте насчет денег: все проблемы решатся довольно быстро. В личной жизни Козероги будут вести себя избирательно: с трудом знакомиться и идти на контакт с новыми людьми. Вы опасаетесь предательства, но не стоит говорить о своих опасениях вслух. Не стоит желать кому-то из знакомых провала в делах и других бед, совсем скоро такие мысли могут обернуться против вас.

Водолей

Второй месяц осени окажется весьма удачным для Водолеев, ведь им удастся свершить большинство задуманных планов. Впереди представителей знака ждут большие перемены, но все будет зависеть от того, сумели ли они проанализировать прошлые ошибки и сделать правильные выводы. Сейчас важно не торопиться и не подгонять других. Возможно, придется чем-то пожертвовать. Зато возрастет вероятность выиграть какой-то приз или получить вознаграждение. Однако в то же время стоит более внимательными к своему финансовому состоянию. Некоторые поступления могут вызвать проблемы. Однако в целом в материальном плане октябрь для Водолеев будет более чем удачным месяцем. Они смогут спокойно принимать даже самые серьезные решения, не боясь провала.

Рыбы

Октябрь окажется насыщенным на события, будет происходить много незапланированного. Зато это поможет вам добиться желаемого. Не нужно тщательно планировать свои действия, поскольку придется подстраиваться под ситуацию и менять свои планы. Продолжайте усердно трудиться, в конце месяца ваши старания будут замечены и вознаграждены. Причем ваши результаты будут значительно выше ожидаемых, что принесет вам уважение окружающих и неплохой бонус. Вас часто будут просить о помощи, не отказывайте с советом. Но и не переусердствуйте с заботой, настало время заняться теми вещами, что приносят удовольствие вам. И уж тем более не вмешивайтесь в личную жизнь других, если вас не просили. Вы можете быть весьма резкими, выражая свое мнение, а это значительно испортит отношения.

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