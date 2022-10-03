Знаки зодиака, которые разбогатеют в октябре 2022 года

Пришло время посвятить основные силы работе – легкая расслабленность летних месяцев позади, сейчас время концентрации и новых свершений.

Посмотрим, каким знакам зодиака октябрь 2022 сулит успех на финансовом поприще!

Если этот знак заскучал и поднакопил сил за лето, то сейчас самое время пустить их в рост. Прибыль принесут новые начинания, связанные с большим количеством перемещений (например, это может быть работа в разных точках города), командировками, разъездами и договорами. Если Близнец получает такое предложение о работе или новые задачи – пусть смело за них берется. Первый финансовый бонус этот знак получит уже в конце месяца!

Для представителей этого знака возможны улучшения финансового состояния через инвестиции. Так что, если Дева успела подкопить (или не растратить) за лето свои сбережения, сейчас приходит время их вкладывать. Хороший доход в перспективе дадут вложения в недвижимость, покупки антиквариата. Если у Девы есть свое дело и она задумывается о расширении – его можно начинать, инвестиции будут окупаться.

Октябрь 2022 улыбнется тем из них, кто так или иначе занят в индустрии развлечений и творчества. Все, что будет связано с инвестициями и работой в этой сфере будет приносить хороший доход. Так же имеет смысл обратить внимание на типично «женские» профессии – индустрия красоты, например, тоже обещает хорошие доходы Весам в этом месяце. Можно и нужно окружать себя людьми, задействованными в этих сферах, ходить на соответствующие мероприятия и не отказываться, если поступят предложения о партнерстве в этих сферах.

В октябре 2022 у представителей этого знака как будто бы откроется второе дыхание –финансовые и деловые вопросы будут легко решаться, новые идеи и проекты как будто бы сами идти в руки. Все, что связано с инновациями, неожиданными и нестандартными идеями – все стоит озвучивать, пробовать и пускать в рост. Также Козерогам в этом месяце может прийти финансовый успех через публичные выступления: лекции, семинары, тренинги, поэтому от приглашений в качестве спикеров отказываться не стоит.