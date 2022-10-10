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Темная сторона каждого знака зодиака

10 октября 2022ЗодиакМарианна Басс

Как мы знаем из работ гениального психолога и психотерапевта Карла Юнга, у любой добродетели есть своя темная, теневая сторона.

Темная сторона каждого знака зодиака
Фото: Кадр из фильма "Тело Дженнифер"

Проще говоря, на любой плюс найдется свой минус. О том, какие темные стороны у каждого знака зодиака, читайте в этой статье.

Овен

Темная сторона Овна – его абсолютная бескомпромиссность. Он благороден, но безжалостен, и никогда не отдаст силу и власть кому-то другому. Овен давит, конкурирует, не знает слова «стоп» – и это по-настоящему страшно.

Телец

Темная сторона Тельца – в его бездушном использовании чужого ресурса. Он настолько ленив и пассивен временами, что без зазрения совести просто манипулирует другими людьми, заставляя их обслуживать его.

Близнецы

Близнецы, с их легкостью и любовью к разнообразию, абсолютно неверные люди. Они бросят вас или ваши идеи сразу же, как только на горизонте появится что-то более перспективное (или просто более блестящее).

Рак

Темная сторона Рака – их негативное эмоциональное влияние на близких людей. Всегда нежные и чуткие, иногда Раки становятся сущими злодеями, выливая тонну тяжелых эмоций на окружающих в попытках склонить их к своей точке зрения и пытаясь заставить что-то сделать.

Лев

Львы обычно очень щедрые и любящие, однако в темной своей ипостаси они очень обесценивающие. Они делают так, что вы рядом с ними ощущаете себя ничтожеством, и готовы на все, лишь бы Лев сжалился и переменил свое мнение (то есть и ваше собственное) о вас. Таким образом, манипулируя чужой самооценкой, Лев может наделать страшных вещей.

Дева

Темная стороны Девы – стремление устанавливать тысячу ограничений, тем самым связывая руки и лишая свободы и себя, и тех, кто рядом. Хорошо, когда Дева все прекрасно спланировала и организовала, и очень плохо, когда она буквально закабалила всех участников процесса своими правилами и рамками.

Весы

Темная сторона знака Весы – абсолютное отсутствие своей позиции и стремление подстроиться под самого сильного злодея. Они не готовы бороться, они оставят вас в сложной ситуации – такие они, эти Весы.

Скорпион

Скорпионы очень эмоциональны и преданны, но только пока не просыпается их темная сторона. А вот когда она пробуждается, вы видите безжалостного, мстительного злодея, готового на все под воздействием своих преувеличенных чувств. Опасный психопат, одним словом.

Стрелец

Стрельцы обладают темной стороной, которая проявляется довольно часто: Стрельцы не умеют себя сдерживать. Потому их желания, которые часто ограничивают чужую свободу, не терпят возражения, и Стрельцы буквально заставляют других людей выполнять эти желания. Стрельцы давят, ведут себя бестактно и даже воинственно – остерегайтесь!

Козерог

Темная сторона Козерога – его абсолютная меркантильность и иллюзии собственного всемогущества. Если вы знакомы с Козерогом довольно близко, то можете почувствовать иногда ужасающий холодок, исходящий от Козерога, который так и шепчет: беги, тебя используют и не считаются с твоими чувствами!

Водолей

Темная сторона Водолея, пожалуй, самая социально безопасная. Водолеям все равно на людей, и они в любой момент могут прервать связь, которая казалась вам важной.

Рыбы

Темная сторона Рыб – в их изощренном вранье. Ради своего комфорта они готовы извиваться и сочинять, они отбрасывают мораль и совесть, так что будьте осторожны.

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