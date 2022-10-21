Топ-5 самых бесстыжих знаков зодиака

Наглость – второе счастье.

Люди, не наделенные чувством стыда, часто достигают большего успеха, потому что не боятся осуждения и не испытывают вины перед другими людьми. Конечно, есть и обратная сторона медали: обычно окружающие их ненавидят, впрочем, и завидуют тоже. О самых бесстыжих знаках зодиака читайте в этой статье.

Лев, с одной стороны, очень царственный и точно не лишен совести. С другой – он очень манипулятивен и любит, чтобы окружающие ему подчинялись. Понятное дело, Лев не мучается чувством стыда и просто берет свое, невзирая на мнение людей. Льва часто и любят, и ненавидят – впрочем, это и есть их цель.

Скорпионы отличаются высокими моральными качествами, которые позволяют им завоевывать уважение социума. Однако если что-то идет не по грандиозному скорпионьему плану, он начинает действовать, игнорируя нравственный закон. Своей вины не ощущает, ни перед кем не оправдывается.

Стремление Стрельца охватить весь мир – сильнейшая его мотивация. Осуществить свои намерения Стрелец может только не думая о том, что скажут о нем окружающие. Популярные советы «забить на мнение людей» придуманы именно для Стрельцов и скорее всего Стрельцами же – только так они действительно могут развернуться вширь.

Водолеи – люди прохладные. Они не столько концентрируются на эмоциях и чувствах, сколько на убеждениях и целях. Поэтому если уж они вбили себе что-то в голову, никакое чувство стыда перед людьми их не остановит, Водолеи просто будут делать свое дело, невзирая на обвинения в черствости и бесчеловечности. Нет, они не роботы, но через стыд перешагивают довольно легко.

Характер рожденных под знаком Близнецов – непостоянный. Пожалуй, это главная его характеристика. Поэтому и моральные принципы Близнецов тоже – непостоянные. А это значит, что периодически Близнецы вляпываются в ситуации, которые провоцируют осуждение окружающих (небезосновательно, кстати). Сами же Близнецы довольно прохладно реагируют на обвинения и не испытывают чувства стыда: они действительно считают, что ничего плохого не делают, просто следуя свои желаниями и идя на поводу у своих сиюминутных импульсов.