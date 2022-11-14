Психологи утверждают, что прощение – основа психологического спокойствия.

Необходимо отпустить обиды и простить того, кто нанес нам психологическую травму, чтобы двигаться дальше с легким сердцем. Но есть те, кому прощение дается слишком сложно. О том, какие знаки зодиака не умеют прощать, читайте в этой статье.

Люди, рожденные под знаком Рака, – пожалуй, самые чувствительные, оттого они принимают все слишком близко к сердцу и долго не могут отойти от потрясения. Если кто-то подвел или обидел Рака – прощения не будет. Просто потому, что доверять такому человеку Рак больше не сможет, и свой ущерб (физический или моральный) он сочтет слишком масштабным, чтобы о нем можно было просто забыть.

Скорпионы очень любят все драматизировать. Даже если вы обидели его совсем слегка, он возмутится на все сто. Нет, на все двести! И конечно, не забудет. И еще и отомстит. Нет, Скорпионы совершенно не умеют прощать, абсолютно нет!

Козероги строгие, очень строгие. Они помешаны на своих целях и работе, и обидеть их может чья-то неблагонадежность. Козерог никогда не признается в том, что он обижен: просто будет вести себя надменно и молчаливо. А еще лишит вас своей поддержки, своего внимания, заберет у вас все, что когда-то дал. Никаких обид, просто он в вас разочаровался И да – обратного пути нет, он не умеет прощать.

Тельцы очень и очень обидчивы. Еще они совершенно не гибкие – и это заставляет их оставаться обиженными очень долго. Если вы разочаровали Тельца, он сначала наорет, а потом уйдет, громко хлопнув дверью. И больше не вернется. И это не шутка. Телец не прощает потому, что ему сложно вновь довериться человеку, который сделал ему больно.

Девы выглядят очень добрыми и всепрощающими людьми. Добрые – да, но вот насчет второго – точно нет. Девы ненавидят, когда кто-то путает их планы, срывает договоренности, они не прощают никаких измен вообще. Если вы обидели Деву, она не станет устраивать истерик и выяснений, она просто молча вычеркнет вас из своей жизни. Возможно, отомстит при случае, но тоже молча. И если у вас есть общая недвижимость, скорее всего, она станет не общей.

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