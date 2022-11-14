Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Какие знаки зодиака не умеют прощать

14 ноября 2022ЗодиакМарианна Басс

Психологи утверждают, что прощение – основа психологического спокойствия.

Какие знаки зодиака не умеют прощать
Фото: antaresnn.ru

Необходимо отпустить обиды и простить того, кто нанес нам психологическую травму, чтобы двигаться дальше с легким сердцем. Но есть те, кому прощение дается слишком сложно. О том, какие знаки зодиака не умеют прощать, читайте в этой статье.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, – пожалуй, самые чувствительные, оттого они принимают все слишком близко к сердцу и долго не могут отойти от потрясения. Если кто-то подвел или обидел Рака – прощения не будет. Просто потому, что доверять такому человеку Рак больше не сможет, и свой ущерб (физический или моральный) он сочтет слишком масштабным, чтобы о нем можно было просто забыть.

Скорпион

Скорпионы очень любят все драматизировать. Даже если вы обидели его совсем слегка, он возмутится на все сто. Нет, на все двести! И конечно, не забудет. И еще и отомстит. Нет, Скорпионы совершенно не умеют прощать, абсолютно нет!

Козерог

Козероги строгие, очень строгие. Они помешаны на своих целях и работе, и обидеть их может чья-то неблагонадежность. Козерог никогда не признается в том, что он обижен: просто будет вести себя надменно и молчаливо. А еще лишит вас своей поддержки, своего внимания, заберет у вас все, что когда-то дал. Никаких обид, просто он в вас разочаровался И да – обратного пути нет, он не умеет прощать.

Телец

Тельцы очень и очень обидчивы. Еще они совершенно не гибкие – и это заставляет их оставаться обиженными очень долго. Если вы разочаровали Тельца, он сначала наорет, а потом уйдет, громко хлопнув дверью. И больше не вернется. И это не шутка. Телец не прощает потому, что ему сложно вновь довериться человеку, который сделал ему больно.

Дева

Девы выглядят очень добрыми и всепрощающими людьми. Добрые – да, но вот насчет второго – точно нет. Девы ненавидят, когда кто-то путает их планы, срывает договоренности, они не прощают никаких измен вообще. Если вы обидели Деву, она не станет устраивать истерик и выяснений, она просто молча вычеркнет вас из своей жизни. Возможно, отомстит при случае, но тоже молча. И если у вас есть общая недвижимость, скорее всего, она станет не общей.

Читайте также:

Самые злые мужчины по знаку зодиака

Три знака зодиака, которых Вольф Мессинг считал особенными

Рамблер: последние новостиКакие знаки зодиака не умеют прощатьДействующий заговор на повышение зарплатыГороскоп на 15 ноября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Пары знаков зодиака, которые отравляют друг другу жизнь
Пары знаков зодиака, которые отравляют друг другу жизнь
Зодиак
Ванга назвала знаки, которым суждена яркая, но короткая жизнь
Ванга назвала знаки, которым суждена яркая, но короткая жизнь
[object Object][object Object]