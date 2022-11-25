Каким знакам везет всегда и везде

Как известно, удача – штука капризная.

Невозможно подготовиться к тому, чтобы тебе повезло, однако есть люди, которые словно изначально родились везучими. О том, каким знакам зодиака фартит по умолчанию, читайте в этой статье.

Люди, рожденные под знаком Близнецов, очень легкие и подвижные – если не физически, то ментально уж точно. Они не сидят на месте и всегда настроены на поиск чего-то нового, необычного, интересного. Неудивительно, что Близнецам часто везет, ведь они сами создают много движения в своей жизни, чем повышают вероятность встречи с чем-то удивительным и полезным (или с кем-то удивительным и полезным).

Водолеи имеют доступ к космической энергии, и это абсолютная правда. Кажется, Вселенная сама ведет их самым легким путем – однако Водолеи не поддаются и ищут проблемы, риски и ситуации, в которых как раз понадобится умение виртуозно выкарабкиваться из самого затруднительного положения благодаря не пойми откуда взявшемуся везению.

Козероги, казалось бы, самый трудолюбивый знак и всего добиваются исключительно своими усилиями, а не благодаря случаю. Однако это не совсем так. Удача очень уважает Козерогов именно за их непоколебимую веру в успех и исключительное упорство в достижении цели. Поэтому то, что Козерогам неимоверно фартит – чистая правда, но мало кто замечает, что сам Козерог делает для того, чтобы соблазнить эту самую удачу и наладить с ней долгие и стабильные отношения.

Стрельцы – самые хрестоматийные получатели удачи и везения в мире, и вот почему. У Стрельцов всегда много планов и целей на эту жизнь, они настоящие гедонисты и ценители всего самого приятного и увлекательного. Природа наделила Стрельцов большим запасом жизненных сил, но вместе с тем и склонностью то и дело попадать во всевозможные затруднительные ситуации именно из-за своей неумеренности и ненасытности. Вот тут-то удача всегда приходит на помощь Стрельцам, подкидывает им нужных людей и возможности там, где, казалось бы, ситуация патовая.