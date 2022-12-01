Самые противные знаки зодиака

Есть люди, как мягкое сливочное масло: нежные, гибкие, добрые, в общении они словно тают и расплываются в собеседнике.

А есть те, кому палец в рот не клади: откусят, предварительно попроверяв на прочность. О том, какие знаки зодиака самые противные, читайте в этой статье.

Противность Скорпиона держится на их обидчивости: невозможно не задеть Скорпиона, и все, кто с ним общается, очень скоро об этом узнают. Обижаются Скорпионы в основном тогда, когда им кажется, что ими пренебрегают. А им это кажется слишком часто.

Козероги очень, очень чувствительны, просто они этого не показывают. Но внутри они обижаются крайне часто и потом ведут себя довольно противно: возмущаются по пустякам, прикапываются к мелочам, пытаются заставить собеседника чувствовать себя так же погано, как и сам Козерог. А Козерогу свойственно мрачное мироощущение, вот ему и обидно, что только ему одному.

Девы очень старательны и занудны. Они испортят настроение любому, кто не отвечает их стандартам правильности и ханжества: общаться с Девой – значит придерживаться ее жестких правил и рамок, убрать любое вольнодумие и внутреннюю свободу. Если вы не согласны, Девы для вас будут очень, очень противными партнерами.

Противность Львов держится на их чувстве собственного достоинства, сдобренного щедрой порцией комплекса неполноценности. Поэтому если вдруг Льву показалось, что вы косо на него посмотрели, не оценили или оценили ниже, чем полагается – вы будете объявлены врагом Льва, а в отношении вас этот конкретный Лев будет очень и очень противным.

Погодите возмущаться: конечно, Рыбы кажутся самыми милыми и нежными созданиями, не склонными к конфликтам и мечтающими о мире во всем мире. Но внутри у Рыб много противоречий и они, порой не справляясь со всем этим буйством души, выливают на партнера ушат непонятно чего. Там и упреки, и претензии, и несправедливые оценки – в общем, в общении Рыбы бывают самыми противными представителями зодиака.