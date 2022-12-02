Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2022 года

Зима началась, и она обещает быть долгой и достаточно холодной.

Однако это не повод расстраиваться и терять веру в улучшение своего материального состояния. Посмотрим, для кого декабрь 2022 года станет стартом в счастливое финансовое будущее?

Декабрь 2022 улыбнется Тельцу, особенно если он трудолюбив. В декабре Телец получит возможности дополнительного заработка, и, если не будет лениться, у него есть хорошие шансы для улучшения своего благосостояния. Надо лишь соблюдать один важный нюанс- браться только за те дела, в которых Телец чувствует себя уверенно и может раскрыться как профессионал – времени не так много, нужно просто хорошо делать то, что получается.

Раку декабрь 2022 года может принести хорошие дивиденды, если его работа так или иначе связана с крупными организациями – переговоры, сделки, назначенные на это время, закончатся успехом. Также хороший результат и нужные знакомства принесут публичные выступления, поэтому от приглашений в качестве спикера отказываться не стоит, даже если на первый взгляд кажется, что никакой выгоды здесь не будет. Стоит уделить внимание заботе о старых клиентах – велика вероятность, что Рака рекомендуют, и он сможет увеличить свою базу и договориться о выгодном сотрудничестве.

Для Весов декабрь 2022 будет казаться просто сказкой – все, что было ранее задумано, наконец-то принесет доход. Дело остается за малым – определиться, куда вкладывать полученный капитал. Лучше всего воспользоваться старой консервативной формой инвестирования – вложениями в недвижимость. Более рисковые стратегии, увы, могут не принести результата и после декабря придется столкнуться с разочарованиями и потерями.

Еще один знак, которому улыбнется финансовая фортуна в декабре 2022, – это Стрелец. Его ждут неожиданные премии, внеплановые выплаты, да и просто проценты по старым инвестициям. В деловой сфере тоже будет оживление – всем неожиданно потребуется именно Стрелец, главное оставаться на связи с каждым клиентом и потенциальным партнером, избегать гордыни и игнорирования.