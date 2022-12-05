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Какие знаки будут под защитой высших сил в декабре

5 декабря 2022ЗодиакМарианна Басс

Астрологи уверены, что под конец 2022 года четыре знака зодиака ожидает полоса везения, а все дело в том, что они будут находиться под защитой высших сил.

Какие знаки будут под защитой высших сил в декабре
Фото: photo-monster.ru

На чьей же стороне будет удача в декабре?

Телец

Спустя продолжительное время в жизнь представителей этого знака зодиака войдет везение. Все когда-либо открытые вопросы благополучно завершатся уже в декабре. Личную жизнь удача тоже не обойдет стороной. Если Тельцы находятся в отношениях, то их связь с партнером станет только крепче.

Рак

Высшие силы подарят представителям этого знака зодиака много энергии, которая поможет им во всех начинаниях. Помимо этого, в декабре Раков ожидает множество полезных знакомств и выгодных сделок. А если вы одиноки, то, вероятнее всего, в этом месяце произойдет встреча с настоящей любовью.

Стрелец

Благодаря своему нескончаемому позитивному настрою и желанию прийти на помощь окружающим, Стрельцов в конце года ждет удача. Также, вероятнее всего, представителям этого созвездия предстоит в декабре принять важное решение. А сделать правильный выбор им помогут знаки, которые важно замечать и правильно истолковывать.

Водолей

Несмотря на то, что первая половина месяца окажется для Водолеев достаточно тяжелой, во второй их будут ждать новые выгодные предложения и возможности. А высшие силы, в свою очередь, помогут им реализовать скрытый потенциал. Также многих Водолеев ждет долгожданное повышение в должности или новый этап в карьерном плане.

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