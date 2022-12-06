Какие знаки зодиака встретят любовь в декабре 2022 года

Зима началась, и она обещает быть долгой, но это вовсе не значит, что пришло время забыть о таких горячих чувствах, как любовь и влюбленность!

Кое для кого декабрь 2022 станет началом новой истории – истории, полной приятных эмоций и приключений. Кому из знаков зодиака суждено влюбиться в этом месяце?

Весы

Этот знак будет влюбляться буквально по сто раз на дню – причем, симпатии будут меняться в зависимости от смены настроения и погоды. Хорошая новость состоит в том, что их порыв не останется безответным и уж новогоднюю ночь Весам точно не суждено провести в грусти и одиночестве, а вот удастся ли пронести чувство в следующий год – покажет время. Хорошая новость для Весов состоит в том, что особых разочарований и потери надежд тоже не случится – просто однажды утром Весы обнаружат, что «остыли» или «перегорели» и переключат свое внимание на другой объект.

Скорпионы

В жизни этих знаков в декабре 2022 возможна влюбленность, и, с большой долей вероятности это будет возрождение старых чувств. Бывшие партнеры, внезапно проявляющие интерес одноклассники и однокурсники, коллеги – стоит быть внимательными и не относиться слишком поверхностно к приглашениям. Старое и давно закрытое может открыться вновь – но, если когда-то истории не суждено было закончиться счастливо, кто даст гарантию, что это не повториться? Поэтому Скорпионам следует дважды подумать, прежде чем кидаться в любовный омут с головой.

Козероги

Вот еще один знак, кому суждено пересмотреть свое прошлое – в декабре 2022 года возможно возвращение «бывших». Но, в отличии от Скорпионов тут не идет речи о новых отношениях, которые когда-то просто не случились – Козерогу и его бывшим партнерам просто захочется вернуть былое и утраченное. Но, если когда-то оно потерялось, наверное, для этого были причины? Козерог рискует попасть во власть иллюзии и «забыть» все то, что однажды привело к разрыву. Поэтому, если уж бывшие проявят активность, дайте им возможность показать себя, обсудить все то, что раньше было точками конфликта – и только потом соглашайтесь на возрождение отношений.