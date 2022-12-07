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Самые упрямые знаки зодиака

7 декабря 2022ЗодиакМарианна Басс

Далеко не каждый может признать свою ошибку.

Самые упрямые знаки зодиака
Фото: nauka.tass.ru

Дело в том, что некоторые знаки зодиака слишком горды для того, чтобы сказать «прости», и поэтому часто перекладывают вину на других.

Телец

Всем уже давно известно об упрямстве Тельцов. Представителей этого знака зодиака практически невозможно переубедить в чем-либо. И даже если они понимают свою неправоту, то никогда об этом вслух не скажут. А оправдывая свои действия, Тельцы используют весьма абсурдные аргументы.

Лев

А вот самоуверенные Львы расценивают даже маленькую ошибку как большое поражение. Однако признавать они его не намерены, и будут до последнего обвинять в своих действиях другого человека. Раздутое эго Львов не позволяет им признать ошибку.

Скорпион

В своих поступках Скорпионы очень часто безрассудны, а ответственность за свое поведение они возлагают на других. Дело в том, что они считают себя непогрешимыми. И, если представителям этого созвездия, указать на ошибку, то они наверняка сильно обидятся и будут обвинять вас во лжи.

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