Талант и ум: настоящие гении по знаку зодиака

Кто такой гений? Обычно гением называют того, чья мысль опережает время, того, кто предлагает удивительные идеи взамен чего-то старого и отжившего.

О том, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются настоящие гении, читайте в этой статье.

Рыбы

Рыбы – настоящие гении благодаря своей феноменальной интуиции и ясночувствованию. Они порой и сами не понимают, откуда берутся их знания, особенно о людях и событиях: порой Рыбы безошибочно определяют характер личности и будущие поступки и проявления. Гений Рыб в том, что они оповещают окружающих о том, что произойдет в эмоциональной сфере, с области межличностных отношений, и их прогнозы невероятно точны. Люди часто не прислушиваются к Рыбам, потому что те кажутся им слишком непрактичными и нелогичными. И совершенно зря не прислушиваются, ведь именно свобода от логики позволяет Рыбам услышать голос их мощной интуиции.

Козерог

Козероги кажутся людьми слишком серьезными, но именно их собранность и умение углубиться в собственные мысли и способность к концентрации позволяют Козерогам быть невероятно проницательными в своих прозрениях. Гениальность Козерогов проявляется в их способности быстро найти самый короткий и действенный путь к достижению цели, особенно если речь идет о материальной выгоде. Козероги настроены на поиск самой верной дороги к успеху, к вершине, и хорошо бы прислушиваться к Козерогам, потому что Вселенная подкидывает им поистине ценные мысли и идеи по совершенствованию этого мира.

Водолей

Водолеи – самые гениальные люди на планете, ведь ими управляет планета Уран, которая как раз отвечает за самые необычные идеи, за оригинальность и выход за рамки привычного и надоевшего. Уран сметает все отжившее, старое, неактуальное. Так и мысли и предложения Водолея отличаются смелостью, они нарушают привычный распорядок жизни, вносят нотки свежести и даже безумства. Многие недолюбливают Водолеев за их революционные мысли, однако с течением времени эти самые мысли подтверждают свою истинность. Водолеи – самые непризнанные гении, они сильно опережают время и живут в своем ритме.

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