Знаки зодиака, которыми легко манипулировать

Если вы часто соглашаетесь на просьбы, не можете никому отказать и делаете то, чего не хотите сами, возможно, вы входите в список людей, которыми легко манипулировать.

Не стоит расстраиваться, ведь вы можете даже не замечать хитрые ухищрения, которыми пользуются другие. Если вы будете предупреждены, вы можете заранее насторожиться и не поддаться уловкам.

Рак

Представители этого знака зодиака довольно часто поддаются влиянию других людей. Это может быть не последний человек в его жизни, но он знает слабые места этого человека. Раки часто подвержены манипуляции со стороны тех, кого они любят: партнеры и члены семьи. Иногда другие люди сами это делают неосознанно. Однако если вы хотите вырваться из пучины ненужных желаний, нужно включать голову и критическое мышление при получении просьб. Старайтесь брать себя в руки и учитесь говорить «нет» даже тем, кто вам очень дорог.

Лев

Это – один из самых сильных знаков зодиака и многие окажутся удивлены, увидев его в этом списке. У людей, рожденных под этим знаком зодиака, есть одно очень слабое место – их самооценка. Львы любят себя, но еще больше они любят момент, в котором их кто-то хвалит. Обычно после приятных слов Львы не замечают манипуляции и выполняют все, что поручил их собеседник. Будьте аккуратны и не дайте лести закрывать вам глаза на то, что происходит. Если человек сделал вам массу комплиментов, это не значит, что он хорошо к вам относится.

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, настолько добродушны, что просто не могут отказать никому в просьбе. Они часто ставят себя на последнее место и совершают серьезную ошибку. Такова природа Рыб – они побегут на помощь даже если их дом загорится и отдадут свои последние носки нуждающимся. Им стоит несколько раз обдумывать прежде, чем соглашаться на какую-либо просьбу. Если отказать они не могут, то нужно попросить время на ответ – напишите себе речь и аргументы, которые помогут вам сказать нужные слова.

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